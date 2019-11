Benji & Fede | «Siamo pronti per l’Arena di Verona | è un grande traguardo e sarà una

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Dopo la pubblicazione del loro nuovo album “Good Vibes” che per la quinta volta li ha portati con un album direttamente al n.1 della classifica di vendita ufficiale,annunciano unappuntamento live con una data speciale aldi, prevista per domenica 3 maggio 2020.hanno così dichiarato sui loro social annunciando il concerto con un video: “Domenica 3 Maggio 2020 cil’evento più importante della nostra carriera aldi: in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è ununa festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album.” Dopo due date al Forum di Assago andate esaurite in pochissimo tempo e due tour nei palazzetti e nei club d’Italia, il duo più ...

