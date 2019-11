Barbara D’Urso non si trattiene e in diretta tuona | “Che poveracce!”

Serena Grandi svela a Barbara D’Urso di avere avuto una storia con Gianni Morandi : Serena Grandi ospite di ‘Pomeriggio 5′, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “Sono entrati i ladri in casa. Sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. Non per quello che hanno rubato ma hanno ...

Floriana Secondi contro Barbara D’Urso : il retroscena che spiazza : Barbara d’Urso: uno spiazzante retroscena inchioda Floriana Secondi Floriana Secondi ha attaccato il suo ex fidanzato Daniele Pompili, per aver pubblicato in rete alcune foto che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con l’ex vincitrice del Grande di Barbara d’Urso. Daniele non ha ancora replicato in tv, ma in esclusiva al portale Bitchy F ha rivelando scottanti retroscena sulla Secondi. Quest’ultima lo avrebbe ...

Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani : «Non mi toccare - non ti conviene». Barbara D’Urso reagisce così : Pomeriggio 5, caos in studio. Francesca De Andrè minaccia Daniela Martani: «Non mi toccare, non ti conviene». Momenti di tensione, oggi, nel salotto di Barbara D’Urso. Tema del talk, animalisti contro tutti. Ed è subito scontro tra la nipote di Faber e Daniel Martani, convinta animalista. Francesca De Andrè attacca Daniela Martani per la maglia di struzzo finto. L’attivista la tocca per rispondere e l’ex fidanzata di Gennaro ...

“Siete delle poveracce”. Furia Barbara D’Urso. La diretta si accende e lei non riesce a trattenersi : La conduttrice Barbara D’Urso spesso ricorda a tutti che a lei non importano assolutamente i commenti postati in rete dai cosiddetti haters, i quali la riempiono di insulti. Preferisce addirittura non leggerli del tutto. Però stavolta durante ‘Pomeriggio Cinque’ non ha retto e si è letteralmente sfogata in diretta televisiva. Si stava parlando di una cantante neomelodica di nome Cinzia, la quale è stata vittima di uno stalker ed ha subito ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso non si sente bene : “Scusate” : Barbara d’Urso sta male in diretta a Pomeriggio 5: “Scusate, sono influenzata” Diretta non facile quella della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, martedì 12 novembre 2019, per la padrona di casa Barbara d’Urso: più volte, infatti, è apparsa un po’ sofferente e affaticata, schiarendosi la voce, tant’è che durante l’ospitata di Serena Grandi, parlando con la voce un po’ roca e tossendo, ha ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 - forte sfogo contro gli haters : “Poveracci” : Barbara d’Urso si sfoga a Pomeriggio 5 contro gli haters che l’attaccano sui social: le sue parole Barbara d’Urso torna a sfogarsi in diretta a Pomeriggio 5 contro gli haters che la “massacrano” sul web. In più occasioni, la conduttrice ha spiegato che a lei dei commenti della rete non importa nulla, anzi neanche li […] L'articolo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, forte sfogo contro gli haters: ...

Live Non è la D’Urso - Barbara D’Urso e Gabriel Garko si baciano sulla bocca. Poi l’inedito racconto dell’attore : “Parliamo di questo fatto che tu saresti rifatto. Io sono davanti a Gabriel, ti darei un bacio in bocca“, con queste parole Barbara D’Urso si rivolge a Gabriel Garko, accusato da tempo di aver ricorso alla chirurgia estetica. “Dammelo“, risponde l’attore presente in studio a Live-Non è la D’Urso per un’intervista lancio al suo primo libro. I due si avvicinano, scatta il bacio e la padrona di casa ...

“Mi sa che hai bevuto troppo!”. Taylor Mega così a Live Non è la D’Urso. Barbara non si trattiene e i social ‘impazziscono’ : Prima ha presentato il calendario senza veli che già sta facendo impazzire i fan, poi è volata al caldo di Sharm El Sheik per una breve vacanza a suon di bikini, scatti bollenti e tuffi sensuali. Taylor Mega continua a far parlare di sé e dopo il triangolo amoroso con Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte del Grande Fratello (secondo ex amiche e paparazzi messo in scena solo per pubblicità) ha infuocato i social: “Non mi imbarazzo a mettermi a ...

Barbara D’Urso e il bacio a Gabriel Garko : “Non ha le labbra rifatte” : Nella puntata di Live-Non è la d'Urso la conduttrice sorprende il pubblico baciando Gabriel Garko e svela il giallo della fede scomparsa.

Che succede a Taylor Mega - Barbara D’Urso in collegamento : ‘Cosa stai biascicando?’ : Il 31 ottobre Taylor Mega ha festeggiato 26 anni, con una festa sfarzosa il ‘Mega Pink Party’ le cui immagini sono state trasmesse durante Live – Non è la d’Urso in onda lunedì 11 novembre. Da qui lo spunto per parlare di figli di papà, ricchi e soldi guadagnati e spesi. In studio c’è Camilla Lucchi, ereditiera, mentre in collegamento da Sharm El Sheikh c’è Taylor Mega. Da subito iniziano i problemi col ...

Live Non è la D’Urso - Barbara D’Urso ‘sbrocca’ in diretta all’ospite : “Sei insopportabile” : Un altro lunedì sera “scoppiettante” con Live – Non è la D’Urso. Nella prima parte del programma si è parlato di sesso e chiesa e dello scandalo delle suore incinte. Temi, questi, che ha fatto accendere gli animi in studio. Soprattutto quello di Paolo Brosio, che infatti è stato ripreso in diretta dalla padrona di casa. In generale, gli ospiti di Carmelita hanno raccontato le loro esperienze. Serena Grandi per esempio ha ricordato, come aveva ...

Ascolti Barbara D’Urso : Live supera il 14%. Montalbano ancora leader : Barbara D’Urso: crescono gli Ascolti di Live Non è la D’Urso. Montalbano vince in replica Una puntata ricca di ospiti e di contenuti quella di Live Non è la D’Urso di lunedì 11 novembre. Tanti gli argomenti affrontati: dal talk sulle suore incinte, in cui Paolo Brosio ha litigato con Barbara D’Urso, all’intervista di Gabriel Garko e il faccia a faccia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia, fino alla giovane Magalì ...

Barbara D’Urso bacia Gabriel Garko (che non porta più la fede al dito) : “Vi assicuro che non è rifatto” : A "Live - Non è la d'Urso" la conduttrice ha baciato le labbra del suo ospite per 'testare' che non fossero rifatte. E sulla...

L’ex di Lucia Bramieri fa un Appello a Barbara D’Urso! : Dopo le dichiarazioni di Lucia Bramieri, il suo ex fidanzato, Gianluca Mastelli, ha lanciato un Appello a Barbara D’Urso. Mastelli in lungo post sui social prima si è scagliato contro la Bramieri, rea secondo lui di dire falsità e di non essere matura, e poi addirittura a tirato in mezzo la D’Urso facendole un Appello. Ecco i dettagli. Il nome di Gianluca Mastelli a molti non dirà niente, mentre altri lo ricorderanno per la sua breve ...