Bambino con la sindrome di Down diventa un modello e spopola sul web

Polmonite : un Bambino muore ogni 39 secondi : L’anno scorso la Polmonite ha causato la morte di oltre 800.000 bambini di età inferiore ai cinque anni, in media un bambino ogni 39 secondi. La maggior parte dei decessi si è verificata tra i bambini di età inferiore ai due anni e quasi 153.000 bambini nel primo mese di vita. [1] Lanciando l’allarme per questa epidemia dimenticata, sei importanti organizzazioni sanitarie e per l’infanzia oggi promuovono un appello per ...

Ha vissuto per 20 anni con un dente nel naso : lo aveva perso in un incidente da Bambino : Zhang Binsheng, 30enne della città di Harbin, in Cina, era andato in ospedale dopo aver lamentato gravi problemi respiratori e un "odore di decomposizione" provenire dal suo naso. I medici hanno scoperto che nella cavità nasale si nascondeva un dente, che il ragazzo aveva perso in un incidente quando aveva 10 anni.Continua a leggere

Alvin arrivato in Italia : il Bambino portato in Siria dalla madre per combattere con l'Isis : Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese da poco arrivato in Italia, appena sceso dall'aereo è apparso sereno e sorridente. Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino...

“Il Bambino che ho perso…”. Francesca Barra - la confessione davanti a una Caterina Balivo senza parole : La giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra è stata ospite del programma Rai ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. La donna si è soffermata sia su aspetti privati che sentimentali della sua vita ed ha toccato diversi argomenti: dal matrimonio con l’ex marito dal quale ha avuto tre figli al rapporto con l’attore Claudio Santamaria ed anche al tragico evento del bimbo perso durante la gravidanza. A proposito dell’ex coniuge ha ...

Ritorna in Italia Alvin - il Bambino portato via dalla madre che combatteva con l'Isis : L'undicenne albanese arriverà da Beirut a Roma grazie al corridoio umanitario portato avanti da Croce Rossa con Mezzaluna Rossa e nato dalla sinergia del Servizio di Cooperazione internazionale di polizia, d’intesa con la Farnesina e la Presidenza del Consiglio

Mamma urla “negro di m…” a un Bambino di 10 anni. La squadra scende in campo con i volti dipinti di nero : Non c’è mai limite al peggio, nemmeno (e a volte soprattutto) sui campi di calcio “minori”. Accade anche, come documentato oggi dai giornali, che una Mamma dia del “negro di m…” ad un ragazzino di colore della squadra avversaria. Anche se quel ragazzino ha appena dieci anni. E’successo in Brianza, vicino Milano. Sabato, durante una partita tra Aurora Desio e Sovicese, della categoria Pulcini 2009, si è ...

La mamma controlla dal baby monitor il suo Bambino e rimane inorridita - cosa c‘è nella culla : Una mamma stava controllando il suo bambino che dormiva nella culla attraverso il babymnitor. La donna, Maritza Cibuls ad un certo punto si è accorta che nella culla,accanto al suo bambino c’era una strana presenza e racconta così:”Ho fissato il monitor , In un primo momento ho pensato che i miei occhi stavano giocando brutti scherzi … Ho cercato di ignorarlo, ma stava davvero iniziando a spaventarmi.” A quel punto ...

Gli aeroplanini di carta che facevi da Bambino ora volano davvero (e si guidano con un’app) : Passatempo forse d’antan, costruire e lanciare gli aeroplani di carta è stato uno dei giochi più diffusi per diverse generazioni di adolescenti, che ora possono realizzare uno dei loro sogni da bambini. Con PowerUp infatti l’aeroplanino si arricchisce di un motore elettrico e grazie a un’app può essere controllato via smartphone (si collega via Bluetooth). L’evoluzione del dispositivo ideato nel 2011 dall’israeliano Shai Goitein (ex capo ...

Litigano per la pizza - Bambino minaccia compagna di scuola con un coltello in mensa : Avevano da poco raggiunto la mensa scolastica quando, probabilmente per motivi futili, hanno iniziato a litigare. Così, un bambino di sette anni ha preso un coltello, si è rivolto verso una compagna di scuola e glielo ha puntato alla gola. Il tutto per una discussione sulla pizza servita nel refettorio dell'istituto che entrambi frequentano. È accaduto alla Meads Primary Schoool di Bedfordhire, a circa un'ora da Londra, nel Regno Unito.\\Secondo ...

Il Bambino sta sempre male - quando il papà capisce la motivazione rimane sconvolto e la rende pubblica perchè può capitare a chiunque : Un bambino sempre molto curato dai genitori era perennemente ammalato. I genitori lo avevano portato da tanti medici ma nessuno di loro era riuscito a capire la natura del malessere del bambino. E ogni volta i genitori tornavano a casa affranti senza aver avuto alcuna risposta soddisfacente ma con il bambino sempre male. Un giorno il papà avvertì che dal beccuccio del bicchiere del bambino, quello a cui beveva sempre proveniva un ...

I medici dicono ai genitori che hanno deciso di non curare più il Bambino perché non ci sono più speranze e il Bambino comincia a guarire : Una storia incredibile e bellissima alo stesso tempo. Una famiglia della Gran Bretagna stava vivendo delle giornate terribili dopo che al loro piccolo figlio di soli 8 anni, Julien era stata diagnosticata la leucemia. I dottori, dopo aver provato a curarlo, avevano detto un giorno ai genitori che avevano deciso di interrompere le cure perché, secondo loro, non c’era più nulla da fare. I genitori, disperati avevano deciso di spiegare al ...

Achille Lauro : «La musica che ascoltavo da Bambino è diventata un ricordo malinconico» : I fan hanno già potuto assaporare il sound di “1990” durante il tour di successo “Rolls Royce Tour” che ha infiammato i club d’Italia nelle scorse settimane. “1990” (Sony Music), scritto da Achille Lauro, prodotto dallo stesso con Boss Doms e Gow Tribe, parla di un amore ossessivo e possessivo. Il sound è ispirato a La Bouche, mentre la cover rimanda a una foto iconica di Britney Spears, segnando il primo capitolo di una nuova serie di brani che ...

Muore il Bambino di sette mesi poi incontra qualcuno che ha un messaggio per lei da parte del suo Bambino : Una storia straziante e commovente quella che stiamo per raccontare. Una donna, mamma di un bambino di sette mesi aveva deciso di affidare il suo piccolino ad una baby sitter per riprendere il suo lavoro. Nonostante tante incertezze e tanti sensi di colpa, gli stessi che provano tutte le mamma che dopo i primi mesi di simbiosi con il proprio bambino riprendono a lavorare, la signora aveva affidato il suo piccolo. Un giorno la baby ...

Incontra al parco la nuova compagna del marito e la picchia : era incinta - ora ha perso il Bambino : La vittima era al terzo mese di gravidanza. Ricoverata in ospedale in seguito all'aggressione, pochi giorni dopo ha perso il...