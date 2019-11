Almeno sette persone | di cui quattro straniere | sono state uccise in un attentato a

Almeno 4 insidiose app Android che dovremmo cancellare oggi 25 settembre : Il problema adware continua ad essere ampiamente diffuso in Italia e nel resto del mondo, al punto che oggi 25 settembre sono emerse in Rete altre quattro app Android che faremmo bene a cancellare nel più breve tempo possibile dai nostri smartphone. Si tratta di applicazioni diffusissime e che in questi anni hanno fatto registrare più di 500 milioni di download. Gli autori di questi titoli, è bene precisarlo, sono vittime della situazione ...

Almeno 5 novità gradite per la fotocamera del Samsung Galaxy S10 con la nuova patch di settembre : Ci sono svariate novità, per nulla scontate, che oggi 24 settembre possiamo prendere in esame con il Samsung Galaxy S10 grazie al nuovo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Si tratta della nuovissima patch del mese corrente lanciata sul mercato anche qui in Italia, considerando il fatto che ci siano già le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di procedere via OTA. Occorre però scendere maggiormente in dettagli ...

Kenya - crolla scuola : strage di bambini <br> Almeno sette morti. Si scava tra le macerie : Tragedia a Nairobi, in Kenya, dove Almeno sette bambini sono morti nel crollo di una scuola mentre una decina sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. A dare la notizia sono fonti ufficiali del governo keniano, secondo cui altri 57 bambini sono stati soccorsi e portati in ospedale. Il crollo riguarda la Precious Talent Top School, dove sono assiepati i genitori dei bimbi, in attesa di notizie sulla sorte dei figli. Sul posto le ...

Almeno sette persone sono morte nel crollo di una scuola a Nairobi - in Kenya : Almeno sette persone sono morte in seguito al crollo del tetto di una scuola di Nairobi, in Kenya lunedì mattina. Decine di altre persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ma non c’è ancora una stima esatta: alla scuola, che

Cambia tutto con Huawei Assistant da oggi 19 settembre : Almeno 4 scossoni in arrivo : L'evento di oggi organizzato da Huawei non ci ha parlato esclusivamente dei nuovi Mate 30, considerando il fatto che il colosso cinese ha svelato le carte anche a proposito di Huawei Assistant. Una piccola rivoluzione che avrà degli effetti anche per i dispositivi già presenti sul mercato. Insomma, dopo avervi svelato i principali punti di forza dei nuovi prodotti pronti all'esordio sul mercato tramite un articolo specifico, proviamo a capire ...