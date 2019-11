Abi : comitato approva modifica statuto - verso quarto mandato Patuelli : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Il comitato esecutivo dell’Abi, oggi all’unanimità, ha approvato una modifica allo statuto dell’associazione che permette di prolungare fino a quattro mandati la presidenza. Sempre nel corso del comitato esecutivo, è stato proposto Antonio Patuelli per un ulteriore mandato. Lo ha annunciato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del comitato ancora in ...

Milano : 5 divieti di dimora per esponenti del Comitato Autonomo Abitanti Barona (2) : (Adnkronos) - Dalle indagini è emerso che il Caab, che si propone pubblicamente come una associazione politica di sostegno nei confronti dei soggetti deboli che hanno bisogno di una casa, persegue invece altri fini. Offre una sistemazione alloggiativa ma in cambio di un’attività di resistenza agli s