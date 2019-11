Titoli e aperture | la questione acciaio domina ancora sui quotidiani in edicola

Titoli e aperture : la questione acciaio domina ancora sui quotidiani in edicoli : Il dilemma c'è: che cosa fare con l'ex Ilva di Taranto? Una cordata per rilevare la fabbrica dell'acciaio è la mossa del premier Giuseppe Conte. Palazzo Chigi intanto annuncia: nessun segnale da ArcelorMittal, ma il governo è pronto a trattare su esuberi e canone d'affitto. Il premier esplora il modello Alitalia con Mef, Cdp, Fincantieri e un prestito ponte da 700 milioni. Poi lancia un appello ad Angela Merkel: cooperiamo sull'acciaio. Spunta ...

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Titoli e aperture : i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola : Il governo è disponibile a concedere l'immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l'esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva. Il premier Conte: «È scattato l'allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale». Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell'azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l'azienda ...

Titoli e aperture : le grane del governo sui quotidiani in edicola : Il governo assicura di essere pronto a rimodulare le disposizioni sulla plastic tax, ma anche a riflettere sulla sugar tax e sulla stangata prevista per le auto aziendali. Intanto il confronto, ma anche la sfida, ora si sposta in Parlamento. La manovra ci arriva con un testo che subirà modifiche. Parecchi sono gli emendamenti già presentati. Ma il problema restano le coperture economiche. E Di Maio rilancia una battaglia dei 5 Stelle sui negozi ...

Titoli e aperture : cosa succede dopo il voto nel racconto dei quotidiani in edicola : Il giorno successivo alla sconfitta in Umbria, dove i Cinque Stelle hanno raccolto poco più del 7% dei consensi, il capo politico del Movimento Luigi Di Maio dice «basta alleanze con il Pd». E poi aggiunge: «Non è un mistero che io fossi il più perplesso su questa intesa» perché «noi siamo alternativi e non complementari ai partiti». Nella maggioranza gialloverde però si preannunciano ripercussioni sulla manovra economica e finanziaria mentre ...

Titoli e aperture : il delitto Sacchi e le elezioni in Umbria nel racconto dei quotidiani in edicola : Dietro l'uccisione di Luca Sacchi in un quartiere della Capitale, uno scambio di droga che il giovane stava acquistando con la fidanzata. In stato di fermo due giovani di Roma, uno dei quali denunciato dal fratello e dalla madre. E il voto di domani in Umbria, dalle 7 alle 23, dove non è previsto il ballottaggio. Perciò diventerà presidente della giunta regionale chi otterrà più voti. In corsa 8 aspiranti governatori, ma la partita è tra ...

Titoli e aperture : la battaglia per la manovra raccontata dai quotidiani in edicola : Non ci sarà nessun aumento dell'Iva, come promesso, ma, a conti fatti, su imprese e famiglie italiane nel 2020 pioveranno nuove tasse per 8 miliardi di euro. È quel che emerge dalla manovra di bilancio varata ieri dal governo. Diverse sono le novità. Dal prossimo anno farà, per esempio, il suo debutto una specifica e “pesante” agevolazione (90 per cento di detrazione delle spese) finalizzata al rifacimento delle facciate esterne degli edifici. ...

Titoli e aperture : i quotidiani in edicola raccontano cosa c'è nella bozza della manovra licenziata a notte fonda : È stata licenziata la bozza della manovra da inviare alle Unione Europea. E Quota 100 resta. Fissato intanto il tetto per le operazioni in contanti: mille euro. Ma nel frattempo sulle tasse prosegue il duello tra il premier Giuseppe Conte (“Basta diktat!” ed esorta ad una lotta più coraggiosa a chi non paga le tasse) e l'asse Renzi-Di Maio. Non c'è infine accordo sul carcere agli evasori mentre il taglio del cuneo fiscale è solo per i ...

Titoli e aperture : cosa raccontano i giornali del vertice di maggioranza andato avanti nella notte : Ci sono ancora molti nodi da sciogliere rispetto alla manovra economica e finanziaria del Governo. Così come restano numerose anche le coperture da trovare ai provvedimenti. Tuttavia, lo scoglio più grosso che ha ora di fronte il governo, alle prese con la manovra di bilancio, sono le pensioni. I renziani chiedono che venga abolita Quota 100, voluta e rivendicata da Salvini. Ieri il leader della Lega ha ribadito: "Non permetteremo che venga ...

Titoli e aperture : le tensioni nel governo raccontate dai quotidiani in edicola : Giuseppe Conte premier destabilizzato? Una cosa è certa, il titolare di Palazzo Chigi è costretto a difendersi dal tiro incrociato delle dichiarazioni all'interno della maggioranza a cui è sottoposto: i 5 Stelle, per esempio, lo contestano sul patto che lo stesso presidente del Consiglio avrebbe stretto con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, nei giorni scorsi in visita in Italia, per mantenere l'impegno relativo alla commessa sugli ...

Titoli e aperture : i conti della manovra italiana e i dazi Usa all'Europa spiegati dai giornali : Il premier Giuseppe Conte sembra prender tempo mentre il governo continua a lavorare sulla manovra. All'interno, duello sui rincari Iva e per ora stop a ticket sanitari. Dalla lotta all'evasione si arriva ad un'emersione record da affitti e canone Rai. Piano dei renziani per una nuova Irpef mentre si sta lavorando alla revisione delle detrazioni. Entro il 15 ottobre il governo dovrà consegnare alla Unione Europea lo schema della legge di ...

Titoli e aperture : la manovra economica e la sterilizzazione dell'Iva spiegate dai quotidiani in edicola : È stato sterilizzato e scongiurato l'aumento dell'Iva. Il governo ha dato così il via libera alla manovra economica da quasi 30 miliardi. L'approvazione ha creato però forti contrasti nella maggioranza, specie tra Renzi e il Pd, tanto che il premier Giuseppe Conte deve precisare: Renzi non ha nessuna golden share. Ma il governo Conte 2 ha margini davvero ristretti per la manovra di Bilancio 2020, e la nota di aggiornamento al Def sembra ...

Titoli e aperture : dal voto ai sedicenni alle tensioni per la manovra. I giornali di oggi in edicola : Arrivano i primi screzi e contrasti nella maggioranza 5Stelle-Pd: la possibile rimodulazione dell'Iva divide gli alleati di governo. Il premier Giuseppe Conte convoca subito un vertice notturno con i leader di Pd, Cinque Stelle, Leu e Italia viva. I renziani replicano: «Se sale l'Iva votiamo contro». Di Maio in tv a La7 da Giletti: «Salario minimo in Finanziaria e subito misure sui rimpatri dei migranti». Il ministro Franceschini a ...