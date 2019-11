The End of The F*** World 2 dà un’altra chance a James e Alyssa | facciamolo anche noi

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) È il quesito ineludibile in qualsiasi miniserie di successo, in qualunque storia sappia narrarsi e concludersi nell'arco di un unico blocco di episodi: fermarsi o andare oltre? Perché in uno scenario in cui l'arte del racconto è così profondamente condizionata da ragioni ben più proisache e influenti, la risposta non è mai scontata. The End of The2 su Netflix segue probabilmente la stessa logica, ma si difende in maniera più che onesta dimostrando di voler superare il tropo dell'amore destinato a finire in tragedia. Attenzione, spoiler! Questo non significa negare il passato della serie, in cui un clima oscuro e carico di tensione sovrappone alle figure di Romeo e Giulietta quelle di(Alex Lawther) e(Jessica Barden), ma studiarlo alla luce dei se. Cosa succederebbe senon morisse? Cosa succederebbe se il destino di un sentimento – di tanti ...

Focolare_org : Terminata la liturgia della parola, inizia la fase di chiusura della causa di canonizzazione e beatificazione di Ch… - NetflixIT : A due anni dalla prima stagione di The End of the F***ing World sentivamo il bisogno di un recap. Spoiler: per chi… - fellinlovewithz : Avevo provato a vedere la prima stagione di The End of the F***ing World nel 2018 e non mi era per niente piaciuta.… -