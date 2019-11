Streghe su Rai2 in HD con la serie originale | il reboot Charmed in arrivo con la seconda

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Non trova pace la programmazione disu: la miticafantasy diventata un piccolo cult tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila è tornata in onda con una programmazione mattutina nel daytime dellarete Rai, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 7.45. Lacon Shannen Doherty (Prue), Alyssa Milano (Phoebe), Holly Marie Combs (Piper) e successivamente Rose McGowan (Paige) è tornata in onda nella versione in formato HD, la cui programmazione era già partita lo scorso settembre insieme allo sfortunatodelladel 2018 che è stato un flop di ascolti in Italia (e non se la cava meglio nemmeno negli USA, su The CW). Attualmente, dunque, la programmazione disu- canale che ha trasmesso per intero le 8 stagioni dell'- è limitata allamadre, mentre ilattende ancora di essere ...

RaiDue : Tremate, tremate ????? le #Streghe son tornate! Le sorelle Halliwell vi aspettano domani alle 7.45 su #Rai2 ?? - OptiMagazine : #Streghe su #RaiDue in #HD con la serie originale, il reboot #Charmed in arrivo con la seconda parte di stagione… - eisja_ : C'è Streghe su Rai2 ?? -