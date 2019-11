Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Sabato 9 novembre 2019, nell’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana di Roma, si è svolta ladel. Un manifestazione che dal 2001 conferisce prestigiosi riconoscimenti a chi ha saputo distinguersi in campo sociale, storico, economico, giuridico, scientifico e artistico. Giovanissime eccellenze provenienti da ogni parte del mondo sono state premiate davanti ad Autorità religiose, militari e civili, tra cui Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Raymond Leo Burke e il Maggior Generale Gerardo Restaino, Vice Comandante Militare della Capitale e Capo dell’Arma Trasporti e Materiali dell’Esercitodi questaè statoKumar Jain (USA-India), che, nel 2018, ad appena 14 anni, è stato riconosciuto come il miglior giovane scienziato americano per il suo studio nel migliorare il trattamento del ...

_MiBACT : Presentato oggi al #MiBACT il Gran premio internazionale del doppiaggio, il Ministro per i beni e le attività cultu… - AnnaQuatro : RT @_MiBACT: Presentato oggi al #MiBACT il Gran premio internazionale del doppiaggio, il Ministro per i beni e le attività culturali e per… - romadailynews : Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca” – XVIII Edizione. Vincitore Assoluto Rishab Kumar… -