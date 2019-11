Pietro Castellitto interpreterà Totti nella serie tv “Un Capitano”

Pietro Castellitto sarà Totti nella serie tv Sky Un Capitano? : sarà Pietro Castellitto l'interprete di Francesco Totti nella serie tv di Sky Un Capitano?L'indiscrezione arriva dal sito Cinemotore.com e in attesa di conferme ufficiali rimaniamo con il punto interrogativo e un uso del condizionale. Il figlio di Sergio Castellitto, che nel 2020 sarà anche regista del suo primo film I Predatori e attore in Freaks Out di Gabriele Mainetti, sarebbe quindi stato scelto per il ruolo cruciale di una serie tv che ...