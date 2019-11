Per la prima volta il Financial Times nomina una donna alla direzione | è Roula Khalaf

Pallanuoto femminile - le convocate le dell’Italia Per la sfida all’Olanda. Paolo Zizza alla prima da CT : Esattamente una settimana dopo il Settebello, tocca al Setterosa: l’esordio nella World League di Pallanuoto femminile della Nazionale italiana coincide con quello in gara ufficiale per Paolo Zizza nel ruolo da CT. Le azzurre sfideranno martedì 19 novembre alle ore 20.30 l’Olanda a Firenze. Quindici le azzurre chiamate dal nuovo commissario tecnico, che verranno ridotte a tredici per la gara: possibile esordio assoluto per Carla ...

Unico concerto di Patti Smith in Italia a dicembre Per la Prima Diffusa alla Scala di Milano : Un altro concerto di Patti Smith in Italia a dicembre, ma molto speciale. Questo è quanto arriva dalla programmazione della Scala di Milano per la Prima Diffusa, alla quale prenderà parte anche la Sacerdotessa del rock. Non saranno aperte prevendite di biglietti, poiché l'evento è a ingresso gratuito. Tuttavia, occorre dotarsi di un accredito gratuito per partecipare all'evento. Sarà sufficiente registrarsi sul sito Yes Milano, per ottenere ...

Prima di Max Pezzali nessuno aveva cantato “sticazzi” Per celebrare Roma : C’è chi dice che Roma non sia Gotham perché non c’è Batman, allora accontentiamoci di chi da ragazzo uccise l’Uomo Ragno. Max Pezzali da Pavia si affaccia dal Gianicolo senza parcheggiarci il suo Jovabeach e più umilmente canta il suo inno a Roma: “In questa città c’è qualcosa che non ti fa mai sent

Trono over - prima vacanza Per Pamela ed Enzo : la meta è favolosa : Trono over, prima vacanza per Pamela Barretta ed Enzo Capo. Il posto che hanno scelto è fantastico Si sono conosciuti grazie al Trono over di Uomini e Donne e, dopo qualche difficoltà, la loro storia d’amore è iniziata. Pamela Barretta ed Enzo Capo formano una coppia a dir poco fantastica, in barba alle critiche e […] L'articolo Trono over, prima vacanza per Pamela ed Enzo: la meta è favolosa proviene da Gossip e Tv.

Il primo episodio di The Crown 3 in streaming gratis - Per la prima volta Netflix apre ai non abbonati : Netflix sorprende il pubblico inglese rendendo disponibile il primo episodio di The Crown 3 in streaming gratis, visibile anche per i non abbonati al servizio: tutti, infatti, potranno assistere al debutto della terza stagione della serie sulla Corona e la sua longeva rappresentante, col primo capitolo disponibile online in modo del tutto gratuito. La novità riguarda soltanto gli spettatori del Regno Unito e dell'Irlanda, ma è comunque un ...

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi fotografati Per la prima volta con il loro bimbo : Qualche mese fa, Gabriele Parpiglia aveva annunciato che Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi erano diventati genitori. La coppia, molto chiusa, ha preferito mantenere il massimo riserbo, anche se poi dopo alcuni mesi dopo la nascita del bimbo la notizia è trapelata. Adesso il settimanale "Diva e Donna" ha paparazzato Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sorridenti e felici insieme al loro primogenito. Bernardeschi insieme alla sua ...

MotoGp – Vinales suPer motivato a Valencia : “voglio essere la prima Yamaha in classifica e…” : Maverick Vinales arriva a Valencia con un grande carico di motivazione: le parole dello spagnolo alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione Domenica si conclude la stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sul circuito di Cheste per l’ultima vittoria dell’anno, ma anche per il terzo posto iridato ed il titolo a squadre. Reduce dalla vittoria in Malesia, Vinales arriva a Valencia con grande ...

Nina Senicar mamma Per la prima volta : è nata Nora Grace Ellis : A 34 anni appena compiuti Nina Senicar è diventata per la prima volta mamma. La showgirl serba ha dato alla luce una bambina di nome Nora Grace Ellis avuta dal fidanzato Jay Ellis. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Nina con una foto che ritrae la nuova famiglia appena creatasi con i braccialetti dell’ospedale. Ad accompagnare lo scatto poche parole piene di emozione: “E così le nostre vite assumono un senso del ...

La Digos di Roma sta arrestando 13 ultras della Lazio Per gli scontri avvenuti a Roma lo scorso maggio prima della finale di Coppa Italia : La Digos di Roma sta arrestando 13 ultras della Lazio appartenenti al gruppo “Irriducibili”, accusati di avere partecipato agli scontri avvenuti a Roma lo scorso 15 maggio prima della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Durante gli scontri,

Letizia e Felipe di Spagna Per la prima volta in visita a Cuba : Letizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaLetizia e Felipe di Spagna a CubaDopo Carlo e Camilla, tocca ai reali spagnoli. Felipe di Spagna e Letizia Ortiz sono arrivati a Cuba. I due hanno iniziato la loro storica visita di Stato a L’Avana, si tratta ...

ATP Finals 2019 : mercoledì di fuoco Per Nadal e Medvedev - in serata Tsitsipas e Zverev si giocano il primato nel girone Agassi : Quarta giornata delle ATP Finals 2019 che si apre nel segno della grande incertezza: riuscirà Rafael Nadal a restare in corsa per le semifinali? Ad oggi ancora nessuno lo sa, ma quel che è certo è che l’iberico dovrà affrontare, alle 15, una prova durissima per restare in corsa nel girone intitolato ad Andre Agassi. Torna di fronte a lui, infatti, l’uomo che ha rischiato di portargli via la finale degli US Open con una clamorosa ...

Verso Bosnia-Italia : prima volta in Nazionale Per Orsolini - Castrovilli e Cistana : La Nazionale italiana scenderà in campo al Bilino Polje Stadium di Zenica questo venerdì 15 novembre alle ore 21:00 per il match contro la Bosnia, valido per le Qualificazioni ad Euro 2020. L'Italia nella partita precedente con il modesto Liechtenstein ha vinto 5-0 ed ha già in tasca il pass per l'Europeo del prossimo giugno. Il ruolino di marcia della squadra di Roberto Mancini nel girone è sinora di 8 vittorie su 8 incontri disputati. Niente ...

Per la prima volta il Financial Times nomina una donna alla direzione : è Roula Khalaf : L'attuale direttore Lionel Barber, in carica da 14 anni, lascerà l'incarico per essere sostituito dalla sua vice

Governo : Salvini - ‘non dura - sPero in primavera sussulto dignità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Io credo che non riescano ad andare avanti oltre qualche mese… Stanno litigando sulla manovra, su quota 100 ma adesso arriva la riforma della giustizia e la pensano in maniera opposta. Noi litigavamo, ma eravamo in due. Questi sono in 5 a litigare”. Lo dice Matteo Salvini sul Governo a Di Martedì su La7. “In primavera si voterà nelle Marche, in Puglia, in Toscana, in Campania, in ...