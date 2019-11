Mattarella | Morti in missione vincolo morale per impegno Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) “L’esempio dei nostri caduti rappresenta unper la continuità del contributo del nostro Paese nei diversi ambiti: le donne e gli uomini presenti nelle diverse aree di conflitto sanno di poter contare sul concorde sostegno del popolono”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergioin un messaggio al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in occasione della giornata dedicata ai caduti militari e civili nelle missioni internazionali.“In occasione della Giornata dedicata dalla Repubblica al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali rivolgo - prosegue il Capo dello Stato nel suo messaggio - un deferente pensiero a tutti coloro che hanno perso la vita, impegnati nella pacificazione delle aree di crisi, per sconfiggere il terrorismo e consentire alle popolazioni oppresse un orizzonte di speranza. I ...

