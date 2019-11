Incontro AIA-Serie A – Spuntano data e location di una riunione che può essere storica

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) Così come vi avevamo anticipato, l’tra Aia eA ci sarà. L’appuntamento è per il 19 novembre a Roma.AIA-A – Stando a quanto pubblicato dall’ANSA, l’si terrà all’hotel Parco dei Principi di Roma. “Si svolgerà martedì 19 novembre alle ore 12, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, l’programmato tra i rappresentanti dell’Aia, della Can e delle società diA. Lo rende noto un comunicato della Federcalcio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in accordo con il presidente dell’Aia Marcello Nicchi e con il designatore della A Nicola Rizzoli, ha promosso l’organizzazione di un ulterioreformativo tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre diA, al quale potranno accedere anche i rappresentanti dei media. L’obiettivo comune è di ...

