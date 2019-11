Costa Rica | 12enne genovese punto da un trigone | è paralizzato dal collo in giù Deve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Tutto è successo in pochi secondi: era in mare davanti alla spiaggia di La Mina quando ha urtato o è stato urtato da undi grosse dimensioni. Un ragazzodi 12 anni in vacanza con la famiglia, dal 20 ottobre è nell’ospedale civile di San José inperché una specie marina simile alla manta l’hacon lo sperone velenoso della coda lasciandolodalin giù. Oraassolutamente poter tornare in Italia per essere curato. I genitori gli sono a fianco con il fratello e hanno già preso i contatti con l’unità dipartimentale di Chirurgia vertebrale dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove tra l’altro si trova uno dei migliori Centri antiveleno del Paese. Ma l’importante è che ilpossa tornare presto in Italia, cosa non facile se non avviene con un trasporto aereo dedicato visto cheforzatamente viaggiare in orizzontale. Negli ...

repubblica : Ragazzo punto da un trigone in Costa Rica: 'Paralizzato, deve tornare al più presto in Italia' [aggiornamento delle… - MediasetTgcom24 : L'ambasciata italiana ha chiesto un volo umanitario per far rientrare il bambino, che può viaggiare solo rimanendo… - 288Grisel : @CncoVotingTeam @fejcnco @CNCOmusic @CNCOmusic Costa rica -