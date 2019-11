Condominio | Cassazione | spese di riscaldamento vanno divise se presenti contabilizzatori

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Una delle maggiori fonti di tensioni e contrasti tra le persone deriva dalle questioni relative ale alle cosiddettecomuni. Recentemente, anche la Corte diè tornata ad occuparsi di riunioni die delle relative deliberazioni assembleari. In particolare, la Seconda Sezione Civile, con la Sentenza n° 28282/2019 depositata lo scorso 4 novembre 2019, ma le cui conclusioni sono state rese note solo ora, ha stabilito che per quanto riguarda ledi, quando vengono installati dei, queste si ripartiscono in base ai consumi effettivi e non in base alle tabelle millesimali. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte La Corte disi è trovata a giudicare sul ricorso presentato da un cittadino lombardo che aveva chiesto, sia in primo grado che in appello, la declaratoria di nullità di una delibera ...

