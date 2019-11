Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sarebbero in ' guerra' per affari RUMORS

Giulia De Lellis Vs Belen Rodriguez/ Signoretti : 'Rovina famiglie? Confidati con me!' : Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez: 'Se parlo io rovino famiglie e quindi sto zitta'. Signoretti rilancia: 'Rovina famiglie? Confidati con me!'

Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2020? “Tornerei solo se…” : Anticipazioni Isola dei Famosi: Belen Rodriguez nel cast? Parla lei Belen Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione la popolare conduttrice di Tu sì que vales è tornata a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi (esperienza che poi l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo). E a tal proposito Belen ha confessato al magazine ...

Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie - quindi continuerò a stare zitta” : Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? Il chiacchiericcio da qualche giorno circola in rete, colpa, se così si può dire, di un lungo sfogo della fashion blogger. La giovane influencer sabato scorso nelle stories di Instagram si è lasciata andare senza però fare nomi: “Io mi faccio sempre i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri. Devo stare zitta perché se parlo ...

Stefano De Martino/ 'Sposare Belen Rodriguez? Ho già dato!' - Luciana Littizzetto... : Stefano De Martino è il conduttore di Stasera tutto è possibile. Visto il successo, si parla già del grande salto verso Sanremo. Intanto, Belén…

Stefano De Martino nega le seconde nozze con Belen Rodriguez : 'Perseverare è diabolico' : Nessun matrimonio bis all'orizzonte per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, non stanno per rinnovare i voti nuziali celebrati per la prima volta nel 2013. A smentire il rumor che impazza da mesi sul suo conto è stato lo stesso conduttore nel corso dell'intervista che ha rilasciato a "Che tempo che fa" ieri sera, domenica 10 novembre. Belen e Stefano non si risposano: la conferma ...

Giulia De Lellis attacca Belen Rodriguez? ‘Se parlo rovino famiglie’ : Guerra a distanza tra bellissime. Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si starebbero lanciando frecciatine a mezzo social. Le due pare abbiano qualche dissapore dovuto ad un uomo in comune – Andrea Iannone ex di Belen è l’attuale fidanzato di Giulia -, e al fatto che l’ex stylist della Rodriguez sarebbe passato a lavorare per la De Lellis. A peggiorare le cose anche il pettegolezzo secondo cui Andrea Damante, ex ...

Stefano De Martino risposa Belen Rodriguez? "No - ho già dato!" : Ospite di Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino sembrava aver superato indenne l'intervista di Fabio Fazio, che l'ha raccontato tra carriera televisiva e passato da ballerino. Certo, qualche tempo un po' troppo lungo nei racconti delle sue 'disavventure' da danzatore sembrano agitare un po' Fazio, ma alla fine Stefano riesce a portare a termine i suoi aneddoti e a essere piuttosto disinvolto anche sulla Poltrona Inclinata con cui l'ha accolta ...

Belen Rodriguez - gaffe sexy con l’atleta a Tu si que vales. Poi chiede scusa a Stefano De Martino : «Non ti offendere» : Belen Rodriguez protagonista di una piccola gaffe Tu si que vales. E chissà come l’avra presa il marito Stefano De Martino. Nell’ultima puntata dello show del sabato di Canale 5 si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solelva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen ...

Belen Rodriguez definisce 'orrendo' il filtro Instagram usato da Giulia De Lellis : È davvero in atto una lite a distanza tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis? Stando a quello che sostengono alcuni siti di gossip nelle ultime ore, sembrerebbe proprio di sì, soprattutto a fronte degli strani comportamenti che hanno assunto le due sui social network. Allo sfogo dell'influencer contro qualcuno che pare averle "pestato i piedi", si dice abbia risposto in maniera sottile la showgirl: su Instagram, infatti, l'argentina ha criticato ...

Tu si que vales - Belen Rodriguez in lacrime : la canzone per la figlia - ma il finale è amarissimo : Momenti di commozione vera, di lacrime, per Belen Rodriguez a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata quella del 9 novembre. Ad emozionare la meravigliosa showgirl argentina è stato Manolo Paoletti, un giovane padre, nella vita maestro di ballo, che ha portato i

Belen Rodriguez lancia la challenge social : la sua spaccata è virale (e sexy) : Belen Rodriguez sta mandando in tilt i social. Questa volta però non c'entrano foto senza veli o scatti hot. La showgirl argentina sta infiammando Instagram grazie a una challenge che ha lanciato nelle scorse ore. Belen si è fatta conquistare dalla moda del momento, che vede personaggi famosi "sfidare" i propri fan con una prova singolare. La bella argentina ha scelto di lanciare una sfida social ai suoi milioni di follower, invitandoli a ...

Belen Rodriguez e il filtro “Orrendo” - frecciatina a Giulia De Lellis? Ecco perché : Belen Rodriguez parla di un particolare filtro che spopola sui social, che sia una frecciatina diretta a Giulia De Lellis? Ecco perché Belen Rodriguez, ieri sera, sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis. Sembra, ovviamente, perché in realtà la verità non la sappiamo. Cosa è successo? Ultimamente sul social web Instagram […] L'articolo Belen Rodriguez e il filtro “Orrendo”, frecciatina a Giulia De ...

Belen Rodriguez incantata dai muscoli dell'atleta a 'Tu sì que vales' - poi si scusa con De Martino : "Non ho mai visto tanti muscoli insieme in tutta la mia vita" ha detto la show girl al concorrente Gaggi Yatarov

Belen Rodriguez - gaffe sexy con l’atleta a Tu si que vales. Poi chiede scusa a Stefano De Martino : «Non ti offendere» : Nell’ultima puntata dello show del sabato di Canale 5 si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solelva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen Rodriguez, che si è prestata ad essere sollevata come fosse una bandiera. Ed è al termine di questa esibizione che la showgirl si fa sfuggire una ...