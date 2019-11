ATP Finals – Nadal furioso | la domanda sulla moglie non piace al maiorchino | “sei serio o

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019)non nasconde il suo disappunto in conferenza stampa dopo la sfida contro Zverev: lafa infuriare ilEsordio amaro per Rafaalle ATP: il tennistaha ceduto a Zverev nel primo match del prestigioso torneo dove si sfidano i migliori tennisti della stagione. Al termine del matchha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ma una in particolar modo lo ha infastidito, tanto da non poter nascondere il tuo disappunto. “Ti sei appena sposato con Xisca, come capita un po’ a tutti ciò porta a distrarsi prima, durante e dopo il matrimonio. Credi che la tua vita da tennista sia stata in qualche modo un po’ diversa nelle ultime settimane?”, hato il giornalista a. AFP/LaPresse “Onestamente, mi stai chiedendo questo? E’ unaseria o è uno scherzo? E’ seria? ok! Sono ...

acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - Coninews : CHE SPETTACOLO! ?? A Milano Jannik #Sinner trionfa alle @nextgenfinals superando l'australiano Alex De Minaur 4-2 4… - WeAreTennisITA : Ha 18 anni, si chiama Jannik ed è già la star delle Next Gen Atp Finals 2019. Con quella bella faccia pulita e quel… -