Arisa replica a Mara Maionchi | ' La notte' una canzone per donne depresse? Datti una

(Di martedì 12 novembre 2019) La produttrice discografica aveva insultato il suo brano “La” definendolo “unaper”. Cosìha deciso di rispondere per le rime ae, nelle storie di Instagram, le ha rivolto delle parole amareggiate: “Da te non me lo aspettavo.una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”. Laaveva commentato ladurante l’esibizione di un concorrente, Lorenzo Rinaldi, a X Factor. Quell’aggettivo “” proprio non è piaciuto alla cantante: “Siamo tutti depressi allora visto che è unache vive nel cuore di tutti. Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. ‘La’ è una ...

