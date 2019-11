Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Con un post sul blog ufficialeha fatto sapere di aver avviato la distribuzione dell’aggiornamento per la propria interfaccia, sia su web che su mobile – Android e iOS – che introduce tante novità, dalle anteprime più grandi e con risoluzione più elevata alla possibilità di aggiungere più video a una lista di riproduzione. Se ancora non la vedete quindi abbiate ancora un po’ di pazienza, a breve le novità saranno disponibili in tutto il mondo e su tutte le piattaforme. Ma di cosa si tratta precisamente? Anzituttoha fatto sapere di aver ‎incluso titoli video più lunghi e miniature più grandi e con risoluzione maggiore, al fine di fornire informazioni più chiare sul video, già a colpo d’occhio, mentre le icone dei canali sotto ogni video rendono ora più facile riconoscere i proprir preferiti‎. Come parte di questo design più pulito, ...

TutteLeNotizie : YouTube si rinnova con un’interfaccia più pulita ed efficiente - Noovyis : (YouTube si rinnova con un’interfaccia più pulita ed efficiente) Playhitmusic - - HTNOVO : YouTube si rinnova su desktop e tablet: Aggiornamento estetico/funzionale di fine 2019 per… -