Traffico Roma del 11-11-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL, PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA CHIUSA SULLA TANG. EST LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PERIN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LANINA. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA ...

