Serie A | la TOP 11 di CalcioWeb della 12^ giornata | Nainggolan | Correa e Caputo guidano

La Serie A è quella tra i top 5 tornei europei con l’età media più alta : Sei giovane, hai talento e sei cresciuto calcisticamente in Italia? Grazie, siamo a posto, ripassa il prossimo anno. Oppure tra qualche stagione, quando avrai fatto esperienza altrove. In Serie A funziona più o meno così, almeno a giudicare dall'impietoso studio del CIES (Centre International d'Etude du Sport), che tramite le statistiche del CIES Football Observatory ha reso noto come il nostro campionato sia tra quelli che ...

Serie tv su Amazon Prime : la top 10 delle migliori da Fleabag a Forever : L'ampiezza del catalogo di Netflix è sempre stato uno dei punti di forza della piattaforma, ma ciò non implica che sia l'unico criterio sul quale misurare qualsiasi altro competitor. Le Serie tv su Amazon Prime rifiutano infatti di seguire questa logica e puntano tutto sulla qualità per reggere il confronto. Il risultato è un gruppo più ristretto di produzioni originali, che però nulla ha da invidiare ai titoli del colosso concorrente. Per ...

Squalificati Serie A - stop per 5 calciatori : stangato Ilicic - le decisioni sui cori di Verona e Roma : Squalificati Serie A – Chiuso per un turno un settore dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona a seguito dei buu razzisti all’indirizzo del calciatore del Brescia, Mario Balotelli. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A in base alle risultanze del referto arbitrale della sfida tra Verona e Brescia di domenica scorsa, e alla relazione della procura federale “nei quali viene riferito che al nono minuto del ...

Serie A - la TOP 11 dell’11^ giornata di CalcioWeb : fenomeno Zaniolo - il riscatto di De Paul e la conferma Mancini : Con il posticipo di ieri tra Spal e Sampdoria che ha visto il fondamentale blitz della squadra di Ranieri si è conclusa l’11^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo della Roma che ha vinto il big match contro il Napoli, i giallorossi volano sempre più in classifica, in difficoltà invece gli uomini di Carlo Ancelotti. Colpo grosso ...

La Serie A è il campionato più “vecchio” tra i top d’Europa : 26 - 93 anni l’età media : La Serie A è il campionato più “vecchio” tra i 5 tornei “top” d’Europa. Il nostro campionato è quello con la media d’età più alta. Lo dice il CIES Football Observatory nel suo report mensile. L’osservatorio ha analizzato demograficamente i club di 31 divisioni europee, nel periodo tra il 2009 e il 2019. Per quest’ultimo anno, il campione è composto da 11.692 calciatori distribuiti su 463 squadre (25,3 ...

Serie A - la TOP 11 della 10^ giornata di CalcioWeb : magia di Acerbi - Joao Pedro ed Immobile scatenati : E’ andata in archivio la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match colpo grosso del Verona che ha vinto sul campo del Parma, torna al successo l’Inter che ha avuto la meglio del Brescia in trasferta. Grande spettacolo nel primo match di mercoledì tra Napoli e Atalanta, 2-2 il risultato finale. Continua a volare il Cagliari che ha vinto 3-2 ...

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della ...

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della giornata. A Torino è ...

Calciomercato Inter – Conte insoddisfatto - Vidal o Matic i colpi per gannaio : in estate è caccia ai top player della Serie A! : Conte chiede dei rinforzi in vista di gennaio: Vidal o Matic i nomi caldi. In estate l’Inter punterà forte sui top player della Serie A: Chiesa, Milinkovic-Savic e Tonali nel mirino “Non è facile giocare ogni 3 giorni, giocano sempre gli stessi […] Dobbiamo fare delle valutazioni con la società […] sono preoccupato”, si è espresso così Antonio Conte dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Il tecnico nerazzurro non ha ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 9^ giornata : Muriel e Ilicic assoluti protagonisti : TOP 11 Serie A – Si è conclusa la nona giornata di Serie A. Un turno che ha detto molto. In testa rallentano tutte. Juventus bloccata dal Lecce, Inter fermata dal Parma, il Napoli non è andato oltre il pari contro la Spal. Ne approfitta l’Atalanta che strapazza l’Udinese. Cade ancora il Milan, contro la Roma, la Lazio sbanca Firenze, colpaccio del Sassuolo a Verona, esordio perfetto per Thiago Motta con il Genoa, bene il ...

Stop Juve - Inter e Napoli. La Serie A è vivissima ma la Champions è un serio problema : La buona notizia che arriva dalla nona di Serie A è che il campionato non è per nulla finito. Inter e Napoli hanno certamente perso l'occasione per avvicinare la capolista Juve, ma il primato della Serie A non è inattaccabile come forse qualcuno cominciava a credere. La Champions penalizza le formazioni più importanti a favore di quelle che non disputano il torneo continentale. Il dispendio di energie fisiche e psicologiche imposte dalla ...

Serie A - Atalanta a valanga - Napoli stop : 16.58 L'Atalanta travolge 7-1 un'Udinese in dieci e rosicchia punti a Juve e Inter. Solo pareggio per il Napoli a Ferrara. Pari anche tra Torino e Cagliari. Atalanta-UDINESE 7-1 SPAL-Napoli 1-1 TORINO-CAGLIARI 1-1 ROMA-MILAN ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 (ore 12.30) H.VERONA-SASSUOLO 0-1 (venerdì) LECCE-JUVENTUS 1-1 (sabato) INTER-PARMA 2-2 (sabato) GENOA-BRESCIA ...

Squalificati Serie C - Reggina stangata : inibizione Taibi - stop De Rose e multa salata : Squalificati Serie C – Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno di terza Serie italiana andato in scena nel weekend. Costa caro il derby alla Reggina. Inibiti il ds Taibi, il team manager Patti e il dg Gianni, fermato un turno De Rose e multata la società. Di seguito l’elenco dei soggetti sanzionati. CALCIATORI 2 GIORNATE Arrighini (Alessandria) Mane (Fermana) Zamparo (Rimini) 1 GIORNATA Riva (Albinoleffe) Rolando ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 ottobre 2019 : Il finale di Rosy Abate 2 la Serie piega Tale e Quale e Show nel trending topic : Auditel 11 ottobre 2019, Rosy Abate 2 raggiunge più di 15.000 Tweet nell'ultima puntata Rosy Abate 2 la serie chiude la stagione conquistando letteralmente in trending topic italiano. L’hashtag ...