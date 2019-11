Schianto a Venezia | corre in auto per salvare amico che vuol uccidersi e muore a 38 anni

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Stavanondo, in, in soccorso di un, quando la loromobile è uscita di strada ed è finita in un fossato. Davide Zavattin, 38enne ausiliario dei vigili del fuoco, è morto così. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 10 novembre, appena fuori l'abitato di Cinto Caomaggiore, piccolo comune alle porte di. Il tragicoUnaveva manifestato propositi suicidi e Davide, artigiano e pompiere ausiliario dai tempi del servizio militare, non ci ha pensato due volte ed è corso in sua aiuto, in compagnia di una ragazza M.D. (25), volontaria della Croce Rossa originaria di Summaga (frazione del comune di Portogruaro). La giovane, figlia di un conosciuto imprenditore edile veneto, era alla guida, ma appena uscita dall'abitato di Cinto Coamaggiore, all'altezza di via, per cause in fase di accertamento, ha perso il ...

