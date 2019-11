Napoli | “declino e caduta di praticamente tutti”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) FALLI DA DIETRO – 12° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Will Cuppy era un asociale. Spesso di cattivo umore e depresso. Scriveva sull’Herald Tribune negli anni ruggenti del giornalismo. Ma era troppo timido per questo lavoro, e il suo pessimo carattere lo portava a isolarsi nel suo appartamento del Greenwich Village piuttosto che coltivare amicizie ambiziose. Morì suicida prima di vedere gli anni ’50. Non prima di aver scritto un libro geniale. Che venne pubblicato postumo e che lo collocò fra le icone dell’umorismo americano. Il libro si chiamadi. Poco meno di trecento pagine, in cui l’autore racconta luci e ombre di 22 personaggi famosi con una leggerezza e un umorismo mordace ed esilarante. Chi non lo ha ancora letto, corra in libreria. Come vedete la prendo molto alla larga per raccontare lo scempio delle nostre speranze di tifosi affannati ...

