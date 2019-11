CorSport | certezza Di Lorenzo 1350 minuti giocati | tra costanza e inamovibilità

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’unico calciatore del Napoli a non aver risentito finora di sommosse, contestazioni ed esperimenti sul campo è Giovanni Di. Lo scrive il Corriere dello Sport. Qualità, quantità eIl difensore, arrivato quest’estate, continua a stupire, unisce qualità e quantità ed è costante non solo tra una partita e l’altra ma anche all’interno della stessa partita. Ha tutto: “dalla corsa, alla copertura e poi le ripartenze, la spinta e il cross”. Il minutaggio Diè al comando della classifica dei, in tuttotra campionato (990) e Champions (360), dal primo minuto, cosa che dimostra una volta in più la sua attuale intoccabilità. In mezzo, anche un gol alla Juve. Mai sostituito. È stato in panchina solo contro il Lecce. In campionato, come minutaggio, è preceduto solo da Zielinski, che dine ha all’attivo 1004, ma è davanti a Fabian (936), Koulibaly ...

