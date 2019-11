Campidoglio | interventi mirati su caditoie

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Roma – Il Dipartimento Simu sta monitorando costantemente la situazione in citta’ facendo deglisul territorio dopo le piogge di queste ore. Le criticita’ riscontrate sono soprattutto nel VII, VIII, IX e X municipio. Per sbloccare lei tecnici stanno utilizzando anche il canal jet, un dispositivo che permette di eliminare le foglie presenti sulla strada. Prevista la rimozione dei rifiuti, garantita da Ama, che stazionando in superficie non consentono un regolare deflusso dell’acqua. Lo fa sapere in una nota il. Negli ultimi tre mesi sono stati effettuati piu’ di 2.000in tutta la citta’; operazioni che hanno consentito di ripristinare il normale deflusso dell’acqua nelleinteressate. Inoltre e’ stato stanziato un milione di euro per ulterioridi manutenzione ...

