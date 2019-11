Avanti | con giudizio

Merkel incontra Conte : «Dobbiamo portare Avanti l’unione bancaria» : La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata ricevuta a Roma dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per una cena di lavoro a Villa Doria-Pamphilj. Al centro del dibattito la situazione in Libia, la questione migratoria e il tema del rilancio della crescita

Mercurio passa dAvanti a Sole : concluso lo spettacolo del transito - durato oltre 5 ore [FOTO] : Si è concluso lo spettacolare transito di Mercurio davanti al Sole. L’evento, iniziato alle 13:35 (ora italiana), è terminato alle 19:04. Per quasi 5 ore e mezza, tutti coloro che si sono muniti di telescopio o binocolo, dotati di adeguati filtri di sicurezza per proteggere gli occhi, hanno osservato un piccolo puntino mentre attraversava il disco solare (vedi immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). L’evento è stato ...

Pescara-Ibrahimovic - la “storia” va Avanti. Zauri : “Viene e si giocherà il posto con gli altri” [VIDEO] : Basta un tweet ironico, simpatico, per scatenare le reazioni del web. Va avanti la “storia” Ibrahimovic-Pescara. Lo svedese vuole cambiare aria e il club abbruzzese ne ha approfittato per scherzarci su. Qualche giorno fa, sul profilo ufficiale Twitter, gli adriatici avevano postato una foto dello svedese con addosso la maglia biancazzurra e la scritta: “Welcome Ibrahimovic”. A rimarcarci su, in questa situazione, il ...

Mafia : Processo trattativa - il silenzio di Berlusconi dAvanti ai giudici/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - I giudici, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, avevano scritto che "con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell'Utri nella sua funzione di intermediario dell'imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista de

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai sconfitto in trasferta - Pinerolo si impone 3-1 dAvanti al proprio pubblico : Al di là del risultato, è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, progressi in battuta e a muro Serata dalle doppie emozioni per il Club Italia Crai che nella settima giornata del Campionato di A2 cede sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (22-25, 28-26, 25-22, 25-17). Al di là del risultato è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, ...

Gol Correa - Lazio Avanti sul Lecce : funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] : Gol Correa – Lazio in vantaggio a metà del primo tempo, il “Tucu” fa ancora esultare i suoi tifosi. L’assist porta la firma di Luis Alberto, che come al solito si conferma ispirato in questo campionato. Un vero peccato per il Lecce che non aveva demeritato fino a quel momento. L'articolo Gol Correa, Lazio avanti sul Lecce: funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Da “la vedrò più Avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

