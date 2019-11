Fonte : repubblica

(Di domenica 10 novembre 2019) L'inseguimento lungo corso Francia. I malviventi sono finiti contro una Volante e due poliziotti sono rimasti contusi

emergenzavvf : #Roma 20:30, più di 160 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da stamattina per il #maltempo in città e in… - rep_roma : Roma, bloccati due rapinatori di Rolex. Agenti sparano colpo in aria [aggiornamento delle 13:47] - Notiziedi_it : Roma Termini, caos treni sulla linea per Napoli: i ritardi sfiorano i 200 minuti. Bloccati centinaia di passeggeri… -