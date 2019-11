Quota 100 | Inps tre miliardi di risparmi in 2 anni

Pensioni anticipate - Tridico : 'Quota 100 scade nel 2021 - occorre vera riforma di uscita' : È un bilancio tutto sommato positivo quello che Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps, traccia delle Pensioni anticipate a quota 100 a fine 2019, sia sul numero di domande pervenute all'Istituto di Previdenza che dei risparmi che la misura ha saputo autoprodurre. Ma, nell'intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, Tridico non ha solo enunciato i numeri delle Pensioni a quota 100, ma ha anche bocciato le indiscrezioni legate allo stop ...

Pensioni - Renzi : ‘Quota 100 un autogol per il Paese’ : Continuano a registrarsi divisioni nella maggioranza di governo sulla riforma delle Pensioni. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua a criticare, in ogni occasione, la pensione anticipata con Quota 100 introdotta dal precedente governo gialloverde. “Un autogol per il Paese”, così l’ex premier ha definito oggi la misura che consente di accedere al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi, cioè ben cinque anni prima ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 o Quota 103 - le differenze : Pensioni ultime notizie: Quota 100 o Quota 103, le differenze Pensioni ultime notizie: Quota 100 non si tocca almeno fino al 31 dicembre 2021; successivamente però, se non si trova una forma di pensionamento anticipato alternativa, bisognerà aspettare i 67 anni e due mesi per uscire dal mondo del lavoro. Pensioni ultime notizie: cosa c’è dopo Quota 100? Quota 100 non verrà rinnovata a scadenza, quindi, se non sarà prevista una misura – ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - per il M5S 'Quota 100 è un pilastro dell'Italia' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 novembre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione in merito alla quota 100 ed alla riforma del sistema previdenziale. Dal governo si conferma l'importanza dell'opzione di quiescenza che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con 38 anni di versamenti. Non mancano però critiche dai tecnici, mentre dal Parlamento si auspica che il confronto tra esecutivo e parti sociali possa ...

Pensioni - Cottarelli : 'Con l'abolizione di Quota 100 il risparmio sarebbe modesto' : C’è chi pensa sia una misura positiva e quindi da confermare nella legge di Bilancio 2020, chi invece considera sbagliata e da abolire la Quota 100 che consente l’accesso alle Pensioni anticipate a partire da 62 anni di età con 38 anni di anzianità contributiva. Mentre la manovra economica e finanziaria comincia il suo iter parlamentare, prosegue senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni. Oltre ad ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 bocciata dall’Ue per la crescita : Pensioni ultima ora: Quota 100 bocciata dall’Ue per la crescita Pensioni ultima ora: dalla Commissione Europea non arrivano buone notizie per il nostro Paese. Infatti proprio la Commissione ha tagliato le stime della crescita dell’Italia prevedendo un peggioramento della situazione economica che riguarda l’Italia. Pensioni ultima ora, giudizio negativo dalla Commissione Europea che taglia le stime di crescite Tali valutazioni ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Cottarelli “peggiorato costo previdenza” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Cottarelli “peggiorato costo previdenza” Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli ha scritto un libro intitolato “Pachidermi e Pappagalli” edito da Feltrinelli, nel quale smonta alcune bufale che hanno girato (e continuano a girare) attorno all’economia. Per l’occasione è stato intervistato dal Corriere della Sera, rilasciando dichiarazioni importanti sul tema ...

Pensioni anticipate : Quota 100 potrebbe cambiare con uscita a Q103 - più anni dal 2022 : Le Pensioni anticipate con uscita a Quota 100 cambieranno e i requisiti di uscita saliranno fino a determinare la nuova Quota 103. E' questa la previsione del Corriere della Sera che prende spunto dalle indicazioni del nuovo Governo che si prepara, per l'appunto, ad attuare dei correttivi nelle Pensioni a Quota 100 che possano evitare lo scalino delle uscite a partire dal 2022 con il termine della sperimentazione della misura a fine 2021. ...

Incubo debito pubblico : l'Ue “boccia” Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Le previsioni autunnali giunte da Bruxelles sono preoccupanti: tagliate le stime di crescita, l'indebitamento italiano...

Pensioni - Durigon (Lega) : ‘Quota 100 essenziale per ricambio generazionale’ : Continua lo scontro politico sulla riforma delle Pensioni, mentre con la manovra economica e finanziaria per il 2020 si va verso la riconferma delle sperimentazioni delle Pensioni anticipate con Opzione donna, Quota 100 e Ape social. Ad accendere il dibattito in queste ore è soprattutto la Quota 100, introdotta dal precedente governo gialloverde che consente l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi. Italia Viva, ...

Manovra - Ue avverte l’Italia : “Deficit e debito pubblico in aumento - colpa di Quota 100 e Rdc” : La Commissione Europea rivede al ribasso le stime di crescita dell'Italia: nel 2020 il Pil dovrebbe salire dello 0,4%, rispetto allo 0,7% stimato a luglio. Il commissario Moscovici: "Abbiamo chiesto precisazioni, abbiamo continuato questi scambi, le decisioni che prenderemo saranno rese note nelle nostre comunicazioni verso il 20 novembre".Continua a leggere

Pensioni e Quota 100 "rosa" : cosa può succedere : Quota 100, rivalutazione all'inflazione, Pensioni di garanzia cosa succede sul fronte Inps nel 2020? Cerchiamo di fare...

Manovra : Governo studia la stretta sulle finestre di Quota 100 per ridurre le micro-tasse : Il testo della nuova Legge di Bilancio è approdato da alcuni giorni al Senato per iniziare l'iter parlamentare che dovrebbe portare alla conversione in legge definitiva. Tuttavia, sarebbero già allo studio alcuni correttivi per ridurre l'impatto della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Probabile dietro-front del Governo su micro-tasse Le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali e l'inversione contabile negli appalti sono alcune ...