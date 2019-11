Parla Corinna Schumacher | “Ringrazio Michael per tutto È nelle migliori mani”

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Un lungo silenzio. A sei anni dal bruttissimo incidente ditorna are la moglie dell’ex pilota ferrarista,: la tedesca è stata intervista da She’s Magazine. Le sue parole: “Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo evenne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non dimentico chi devo ringraziare diquesto, ovvero mio marito”. Prosegue,ndo della figlia: “Mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me e la cosa allora non mi piacque molto. Io lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire. Ma lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso e carattere e questo mio marito l’aveva intravisto”. Sulla situazione del marito: “Potete stare certi che è ...

