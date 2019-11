La Lazio travolge 4-1 un Lecce mai domo

Fonte : romadailynews

(Di domenica 10 novembre 2019) La4-1 unmai– Doppietta di Correa, gol di Milinkovic Savic e rigore di Immobile – Primo tempo con lache preme, segna, spreca e poi si fa segnare su una ripartenza del. I padroni casa partono subito bene, aggrediscono, corrono. Ce la faranno a reggere questo ritmo fino al novantesimo? Vedremo. Il gol dellaarriva al 30’. Il solito grande Luis Alberto s’accorge che Correa è in posizione favorevole nell’arease e gli passa un pallone d’argento che Joaquin trasforma subito in oro. Vantaggio meritato, una medaglia al merito a Luis Alberto e a Correa. Ilreagisce, non s’arrende mai e mette paura soprattutto con Babacar e Lapadula. Larisponde con Immobile e con Lazzari, ma ilnon si spaventa e riprende a correre verso Strakosha per riconquistare il pareggio. Dopo dieci minuti, al 40’, Luiz Felipe per liberarsi ...

