Fortnite nel mirino dei tabloid inglesi | a quanto pare guadagnare grazie a un videogioco

Nel futuro di Fortnite c’è anche una pistola automatica : i leak al 9 novembre : La Battle Royale di Fortnite, a due anni dal debutto, rimane ancora la più giocata dalla community di appassionati. Tanto su PC quanto su dispositivi mobile e console di ultima generazione, che di recente hanno accolto tutte le novità del Capitolo 2. Con un vero e proprio buco nero, gli sviluppatori di Epic Games hanno letteralmente spazzato via il passato del loro shooter costruttivo, dando spazio ad una grande isola nuova di zecca - fatta di ...

Lettera N in Fortnite Capitolo 2 : dove trovarla nella schermata Il Duello : Fortnite Capitolo 2 non arresta la sua corsa. Dopo essere stato lanciato a sorpresa da Epic Games, il nuovo Capitolo della celebre Battaglia Reale ha subito messo sul piatto tante novità per tutti i giocatori su PC, console e dispositivi mobile iOS e Android. Novità che fanno rima prima di tutto con un'isola mai vista prima, che è andata a sostituire la grande mappa che ospitava in precedenza i match in multiplayer online. E che poi vanno a ...

Fortnite : a sorpresa nel gioco è apparso un arpione come arma ma non solo : A quanto pare i giocatori di Fortnite possono avvalersi di una nuova arma multiuso, pubblicata all'interno del Battle Royale da poche ore. Si tratta di un arpione, introdotto a sorpresa con la patch 11.10; a sopresa perché lo studio di sviluppo non ha pubblicato le note complete dell'aggiornamento, cosa peraltro già successa nel Capitolo 2 di Fortnite.Senza indicazioni su cui fare riferimento, i giocatori si sono sbizzarriti nel provare ...

Il negozio di Fortnite torna nel Sottosopra con le skin di Stranger Things : L'incredibile successo di Fortnite e della sua Battaglia Reale non accenna ad arrestarsi. Nonostante molti lo dessero come un fenomeno sull'orlo del dimenticatoio, lo shooter costruttivo di Epic Games è riuscito a farsi notare ancora una volta da stampa e grande pubblico con un Capitolo 2 annunciato - e poi subito lanciato - a sorpresa. Complice un vero e proprio buco nero che ha risucchiato la grande isola che ospitava le partite in ...

os_Filo trionfa nella seconda stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Lucca Comics & Games : Volge al termine la seconda edizione della Gillette Bomber Cup, il primo torneo con licenza ufficiale Fortnite a Lucca Comics & Games: Edizione 2019. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Le selezioni per la finale del torneo, realizzato in collaborazione con PG Esport, si sono svolte durante 4 Open Qualifier online, rispettivamente il 18-19 e il 21-22 ottobre, in cui sono stati decretati i primi 4 finalisti della Grand Final e una Last ...

L'installer di Fortnite si trasforma nell'app Epic Games e l'Epic Games Store sta per sbarcare su Android : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

Nuova guida per il Capitolo 2 di Fortnite : dove trovare la R nascosta di Forgiato nello Slurp : Il Capitolo 2 di Fortnite è ormai entrato nel vivo da un paio di settimane. Per la gioia di quanti sono ancora impegnati sui server dello shooter costruttivo a marchio Epic Games, la software house americana ha ben pensato di dare uno scossone alla sua celebre Battaglia Reale, resettando tutti gli elementi a noi familiari con un misterioso buco nero, e dando così via ad un vero e proprio nuovo corso su ogni piattaforma - quindi PC, PlayStation ...

Fortnite dà il via ad Halloween - ecco le skin disponibili nel negozio : Halloween è dietro l'angolo e Fortnite si prepara a ricevere l'evento dedicato a questa festività. Le famose skin Milite Teschio e Ranger Teschio sono tornate nel negozio del Battle Royale di Epic Games, ognuna con un nuovo stile, ma oltre a loro ci sono altre nuove skin sempre a tema Halloween.Le skin Milite Teschio e Ranger Teschio saranno disponibili per l'acquisto a partire da oggi. Queste particolari skin sono disponibili nel negozio solo ...

Guida Fortnite Capitolo 2 : dove si trova la F nella schermata Nuovo Mondo della Settimana 1 : Dopo averci costretti ad osservare per ore un buco nero, Fortnite Capitolo 2 ha finalmente preso il via su PC, console e dispositivi mobile. E lo ha fatto con una quantità davvero incredibile di contenuti mai visti prima nella Battaglia Reale a marchio Epic Games. Potete consultarli nel nostro speciale, lasciandovi travolgere da una nuova isola in cui combattere - con tante nuove location! -, da armi inedite, un Pass Battaglia ricco di bonus e ...

Fortnite : un adolescente - nonostante la causa in corso - ha continuato ad utilizzare cheat nel gioco : Alla fine di settembre, Epic Games, sviluppatore di Fortnite, ha avviato una causa contro un minore accusato di utilizzare cheat (ed insegnare alla gente ad imbrogliare) al Battle Royale. Ma un'altra causa contro un altro adolescente, Caleb "Sky Orbit" Rogers, rimane attiva nei tribunali della Carolina del Nord con una accusa simile: violazione del contratto e del copyright.La scorsa settimana, Epic ha archiviato i documenti del tribunale per ...

Il primo trailer di Fortnite Chapter 2 è un succoso leak che mostra le grandi novità in arrivo nel gioco : Fortnite, come saprete, è in questo momento inattivo, con un buco nero lì dove un tempo si trovava il videogioco più grande del mondo. E mentre i giocatori di tutto il mondo attendono impazientemente che lo sviluppatore Epic condivida notizie ufficiali, arrivano molte nuove informazioni in un trailer trapelato per il Battle Pass di Fortnite Chapter 2.Il trailer, scoperto da Skin Tracker e notato da Fortnite News, presenta 30 secondi di riprese ...

Fortnite down - cosa succede?/ Risucchiato da un buco nero e i fan sono nel panico : Fortnite down, cosa succede? In molti sono convinti che l'Epic Games abbia scelto questa come strategia commerciale per aumentare l'hype.

Fortnite scompare nel nulla e riscrive la storia - editoriale : Come sempre, la storia si ripete. Dopo la pesante riduzione dell'interesse mediatico attorno a Fortnite: Battle Royale, complice l'esordio di un World of Warcraft Classic volenteroso di prendersi le classifiche dell'intrattenimento digitale, Epic Games è tornata con prepotenza al centro del palcoscenico internazionale. E lo ha fatto attraverso un evento, La Fine, che ha polverizzato qualsiasi record mai registrato nei confini del medium, ...