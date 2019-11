Elisa Pomarelli - Massimo Sebastiani confessa : «Ecco perché l'ho uccisa» : Parlava di lei come di una fidanzata, ma Elisa Pomarelli era stata chiara con Massimo Sebastiani: tra loro c'era soltanto un'amicizia e a lei piacevano le donne. Di sicuro la giovane...

Omicidio Pomarelli - Ligague scrive alla sorella di Elisa : “È ora che trovi un cielo” : “Ciao Debora, sono Luciano. Se davvero “Piccola stella senza cielo” la cantava così spesso, è ora che Elisa un cielo lo trovi, che la giustizia faccia il suo corso". Lo scrive Luciano Ligabue alla sorella si Elisa Pomarelli, la 29enne uccisa lo scorso agosto dal reo confesso Massimo Sebastiani. La sorella di Debora "Piccola stella, sembra che quella canzone parlassi di lei, l'abbiamo ascoltata tante volte insieme".Continua a leggere

Elisa Pomarelli - AUDIO DEL PADRE/ Sebastiani 'le mani al collo e il buio nel pollaio' : Omicidio ELISA POMARELLI, il caso oggi a Pomeriggio 5: l'interrogatorio di Massimo Sebastiani 'mi sono sentito deluso e l'ho uccisa'.

Elisa Pomarelli/ Sebastiani 'preso in giro' : busta misteriosa esiste? - Quarto Grado - : Omicidio Elisa Pomarelli, le parole di Massimo Sebastiani: 'mi aveva preso in giro!'. L'assassino reo confesso parla di una busta misteriosa: esiste?

Piacenza - delitto Pomarelli - Sebastiani al giudice : 'Elisa mi ha preso in giro' : "Mi ha preso in giro, non le servivo più". Massimo Sebastiani, l'operaio tornitore 46enne in carcere da due settimane per l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28enne di Borgotrebbia (in provincia di Piacenza), si è giustificato così davanti al gip Luca Milani ed al pm Ornella Chicca. Il padre della ragazza, Maurizio, distrutto dal dolore, però, non crede alla versione del reo confesso: "Sta dicendo tante falsità su mia figlia". Elisa mi ha ...

Elisa Pomarelli - il padre Maurizio : Massimo Sebastiani mente - l'ha uccisa due volte : Maurizio è il padre di Elisa Pomarelli, la ragazza strangolata da Massimo Sebastiani lo scorso 25 agosto. L'uomo, intervistato dagli inviati del settimanale Giallo, ha dichiarato: "Io, mia moglie e le mie due figlie siamo distrutti dal dolore. Vogliamo solo giustizia, anche se nessuno ci restituirà mai la nostra gemma, la nostra bellissima e bravissima Elisa". Il 57enne ha deciso di esternare il suo dolore tramite le seguenti parole: "La mia ...

Elisa Pomarelli - Massimo Sebastiani : L'amicizia con lei era una farsa : Nel corso della puntata di Quarto Grado del 20 settembre 2019, è stata resa nota la registrazione dell'interrogatorio di Massimo Sebastiani, presunto assassino di Elisa Pomarelli. Dalla prova audio è possibile sentire il 44enne fornire dettagli inquietanti sull'omicidio della ragazza: “Le ho messo le mani al collo, non so cosa mi è successo, mi ricordo solo una scarica dentro di me enorme quando mi ha detto: 'Non c’è neanche più bisogno di ...

Omicidio Pomarelli - Sebastiani : "Elisa mi aveva preso in giro - non le servivo più" : Il reo confesso dell'Omicidio di Elisa Pomarelli ha raccontato molti dettagli davanti al gip e al pm, ripercorrendo le varie...

Quarto Grado : la nuova stagione riparte dal delitto di Elisa Pomarelli e dal caso «Bibbiano» : Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi in Quarto Grado Questa sera su Rete4 ritornano in prima serata le inchieste di Quarto Grado. L’undicesima edizione del programma curato da Siria Magri vedrà ancora una volta al timone Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al loro fianco confermata l’intera squadra di esperti ed ospiti fissi composta tra gli altri da Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e ...

Omicidio Elisa Pomarelli - l'autopsia conferma la probabile morte per strangolamento : Nelle prossime settimane altri esami avranno il compito di chiarire, una volta per tutte, le cause del decesso. Il corpo della 28enne non potrà essere sepolto fino a quando il medico legale non avrà depositato la sua relazione. Il primo responso, seppur parziale e ancora da verificare compiutamente, parla di morte per strangolamento. È quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli, la 28enne uccisa, alla fine di agosto, da Massimo ...

Piacenza - terminata l’autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli : “È stata strozzata” : Morte per strozzamento. È quanto rivelano i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia uccisa il 25 agosto dal reo confesso, Massimo Sebastiani. L'esame è stato effettuato oggi all’Istituto di Medicina legale di Pavia. Pronti tra un mese gli esiti completi.Continua a leggere

Delitto di Piacenza - i risultati dell'autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli : è morta per strangolamento : Il quotidiano online Liberta.it dà la notizia per primo. Sono usciti i risultato dell’autopsia sul corpo di Elisa Pomarelli uccisa il 25 agosto scorso da Massimo Sebastiani. L’operaio 45enne, amico della giovane vittima, ha dichiarato durante l’interrogatorio di aver strangolato Elisa nel pollaio ch