CorSport sul braccio di Lerager | si vede anche in tv | ma arbitro e Var dicono che non

CorSport : De Laurentiis pensa ad una mega multa. 25% sulle mensilità : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis starebbe pensando ad una mega multa per i calciatori del Napoli. Il presidente ha convocato per oggi, a tale scopo, una riunione all’Hotel Vesuvio. Dovrebbero essere presenti l’amministratore delegato Chiavelli, il direttore dei processi amministrativi Saracino, il diesse Giuntoli, il responsabile del marketing Formisano e il capo dell’are comunicazione Lombardo. Il ...

Sul CorSport il gol di testa di Policano che nel marzo 1993 decise la gara contro l’Atalanta : Il Corriere dello Sport ricorda la delicata stagione del Napoli 1992-93, quando un gol di Policano contro l’Atalanta fu decisivo per salvare il Napoli dalla retrocessione. Fu un anno complicato per il Napoli di Ferlaino. In panchina c’era Ranieri. L’attacco, ormai privo di Maradona dall’anno precedente, fu rinforzato con Fonseca, mentre in mediana e difesa furono presi Thern, Pari e Policano. La squadra aveva un buon potenziale offensivo, ma una ...

CorSport : spostare Zielinski al centro e Fabian sulla sinistra - è stata la mossa vincente : Una partita strana, una partita meravigliosa quella andata in scena ieri sera alla Red Bull Arena tra il Napoli e il Salisburgo, scrive oggi il Corriere dello Sport Il Napoli la vince a modo suo, usando il cervello, subendo e poi rialzandosi quando sembra stia diventando un’impresa uscirne “sano e salvo” Un primo tempo in cui, dopo una buona partenza, il Napoli si aggrappa al suo portiere che fa cose “disumane”. Il ...

CorSport su Lazio-Atalanta : buona la prova di Rocchi - solo qualche leggero dubbio sul primo rigore : Nonostante tutte le polemiche del post partita di Lazio-Atalanta sui rigori concessi da Rocchi alla Lazio e messi molto in discussione da Gasperini, il Corriere dello Sport scrive sereno “Bene Rocchi”. Secondo il quotidiano sportivo infatti, la prova del direttore di gara è stato buona e ci sarebbe solo un lieve dubbio sul primo dei due rigori. Una direzione all’inglese, la definisce il Corriere dello Sport e sui rigori ...

Sul CorSport il processo a Gascoigne e la sua propensione a baciare sconosciuti : Continua il processo a Paul Gascoigne. L’ex laziale e nazionale inglese è accusato di violenza sessuale per aver cercato di baciare una donna su un treno nell’agosto del 2018. Lui si è dichiarato innocente ma l’avocato non ha smentito l’accusa, anzi, ha dichiarato che il suo assistito ha “una propensione a baciare sconosciuti in una maniera “non-sessuale” e del tutto amichevole”. Lo riferisce il ...

CorSport : Doveri da 7. Un dubbio sulla trattenuta Izzo-Ghoulam : Il Corriere dello Sport giudica più che positiva la prestazione in Torino-Napoli di Doveri. Ottima la sua direzione di gara per Torino-Napoli, tanto da meritare un 7 pieno. Bravissimo a cogliere “la furbata di Izzo” che dà un calcetto a Ghoulam e cerca di farlo passare per fallo in area. “Siamo quasi ai limiti della simulazione (cerca comunque di ingannare l’arbitro)” Bravo e coraggioso anche Passeri, suo assistente, nel segnalare immediatamente ...

CorSport : Conte sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

CorSport : Ancelotti sposta Lozano sulla fascia sinistra. Fuori Insigne : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, oggi al San Paolo contro il Brescia Ancelotti impiegherà Hirving Lozano a sinistra, per sfruttare la fascia che più piace al messicano. Finora il tecnico lo ha sempre schierato al centro, ma il bottino di gol è stato magro rispetto allo standard di Lozano. In quattro partite giocate con la maglia del Napoli, e 192 minuti in campo, il messicano ha segnato solo 1 gol. Pochi. Tanto che in Messico hanno ...

Sul CorSport lo strano labiale di Balotelli : “Sempre tutto alla Juve” : Mario Balotelli non deve aver gradito particolarmente la direzione di gara dell’arbitro Pasqua, in occasione della partita del Brescia contro la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive di un labiale di SuperMario intercettato dalle telecamere a fine partita: “Sempre alla Juve, tutto a loro”. I compagni se ne sarebbero accorti e sarebbero intervenuti subito per accompagnarlo negli spogliatoi, Gastaldello in primis. In realtà, ...