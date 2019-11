Ultimo diventa il nuovo Goodwill Ambassador di Unicef

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles a caccia dell’Ultimo record. Le Finali di Specialità per diventare la più medagliata di sempre : Simone Biles è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, un concentrato di bravura che supera qualsiasi logica della fisica e che ha stravolto la Ginnastica artistica. Negli ultimi sei anni ha alzato costantemente l’asticella, ha inventato elementi impossibili, ha portato questo sport a livelli cosmici e soprattutto ha vinto tutto: non perde un all-around dal marzo 2013 quando all’American Cup venne sconfitta da Katelyn ...

Ultimo festeggia 2 anni di Pianeti con l’invito a credere nelle favole : “Io sarei dovuto diventare un buono a nulla” : Pianeti di Ultimo compie 2 anni e lui festeggia il traguardo sui social ritornando con la mente a quel giorno. Condivide un video dal concerto-evento che ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma e posta una riflessione su Instagram. Due anni fra non avrebbe mai immaginato il successo di oggi, non avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe calcato il palco del Festival di Sanremo per due anni consecutivi, la prima volta tra le Nuove Proposte, ...

Volley - l’Italia si è dimenticata come si vince. Ultimo titolo nel 2005 - ma ora anche il podio sta diventando tabù : Quattordici anni senza vincere a livello internazionale: il digiuno più lungo della storia per la nostra pallavolo da quando questa disciplina si è iniziata a praticare a certi livelli nel nostro Paese. L’Italia non riesce più a imporsi e a conquistare dei trofei, l’Ultimo sigillo è arrivato agli Europei 2005 poi la medaglia d’oro è stata un tabù: due argenti agli Europei, un bronzo e un argento alle Olimpiadi, nulla totale in ...