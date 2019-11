Roma | donna con due bambine travolte da un auto mentre erano alla fermata del bus

Roma - auto travolge pedoni alla fermata del bus : ferite una donna e due bambine - lei è grave : Una donna e due bambine sono state travolte mentre erano alla fermata dell'autobus in via Oderisi Da Gubbio, in zona Portuense. Diverse le segnalazioni giunte al Nue 112 che ha attivato 118,...

Frecciarossa - sangue e follia sul Torino-Roma. Accoltella la ex e il nuovo compagno - grave la donna : Attimi di terrore giovedì mattina 7 novembre sul Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo vede l’ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, estrae un coltello a serramanico e li aggredisce entrambi, ferendo la donna gravemente. L'aggressore è un inserviente in servizio sul treno e si sarebbe avventat

Uomo e donna accoltellati sul Frecciarossa Torino-Roma : lei grave - fermato l'aggressore : Uomo e donna feriti gravemente con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: la donna stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale....

Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa Torino-Roma : fermato l’aggressore : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. Sembra che i due si conoscessero. Il ferimento è avvenuto poco dopo le ...

Uso dei cellulari nei concerti - Renato Zero sbotta a Roma dopo Ermal Meta - Madonna lancia il divieto : Sull'uso dei cellulari nei concerti si è già fatto un gran parlare. Giusto o no, il loro impiego rimane a discrezione degli spettatori, che spesso ne fanno un uso smodato senza godersi lo spettacolo che hanno di fronte. L'ultimo a sollevare la polemica sull'uso degli smartphone durante i concerti è stato Renato Zero, quasi accecato dai flash dei tanti sorcini che erano desiderosi di portare a casa un ricordo del primo concerto dell'annata ...

Livorno - cadavere di una donna trovato nel capannone del rave party : è una trentenne nata a Roma : Il cadavere di una donna, all'apparenza di giovane età, è stato trovato stamani a Livorno presso i capannoni industriali dismessi dell'azienda metalmeccanica Trw dove nei...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Roma - donna precipita con lo scooter nel vano di aereazione di un parcheggio interrato ai Parioli : è grave : Dramma a Roma. Una donna di 36 anni è precipitata per 10 metri con il suo scooter all'interno di un vano di areazione di un garage sotterraneo a piazza Santiago del Cile nel quartiere...

Roma - avvocato ucciso a coltellate dalla ex compagna ad Anzio : fermata 39enne romena. La donna su Fb : «Se non migliora la vita - è amore malato» : Sangue sul litorale Romano. Un uomo è stato accoltellato a Anzio Colonia ed è morto. La vittima è G.C, un avvocato di 57 anni, che è stato ucciso verso le 19 nel suo...

Fides Romanin è morta a 85 anni - fu la prima portabandiera donna ai Giochi : Fides Romanin è stata la prima donna italiana portabandiera ai Giochi Olimpici Invernali di Oslo. È morta all'età di 85 anni ma la sua carriera e le sue imprese sono scolpite nella storia dello sport italiano. Perché sfilasse a capo della delegazione azzurra, però, fu necessario un piccolo 'ritocco': Romanin aveva 17 anni e qualche mese, troppo giovane per avere un ruolo così importante e il Coni modificò la sua data di nascita facendola ...

Automobilista ubriaco percorre una strada contRomano e uccide una donna incinta : Tragedia la scorsa notte a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un grosso suv guidato da un uomo sotto effetto di alcol e droghe si è schiantato contro altre cinque vetture causando la morte di una donna incinta. Non c'è stato niente da fare neppure per il bimbo che aveva in grembo.Continua a leggere