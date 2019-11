Ilva | scudo penale divide il governo Di Maio | “È un distrattore di massa” Delrio | “Va

Ex Ilva : Di Maio - 'scudo penale distrattore di massa - serve unità politica' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Giornale radio Rai. "Non esiste -ha aggiunto- un'impresa ch

Ex Ilva : Di Maio - ‘scudo penale distrattore di massa - serve unità politica’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista al Giornale radio Rai.“Non esiste -ha aggiunto- un’impresa che sbaglia i conti, fa pagare le cambiali che ha firmato allo Stato. Se le paga lei e deve rispettare i ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Ex Ilva - Arcelor Mittal vuole lo scudo penale per tutelarsi in futuro” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio commenta quello che sta accadendo a Taranto dopo che il 4 novembre il colosso dell’acciaio Arcelor Mittal ha annunciato il ritiro dall’ex Ilva mettendo a rischio 10mila posti di lavoro. “Si è violata la legalità mettendo lo scudo penale, ...

Ex Ilva - Di Maio : “Emendamento Pd per reintrodurre scudo? Sarebbe problema per governo” : Se il Pd presenterà un emendamento per reintrodurre lo scudo penale per Arcelor “sarà un problema per il governo”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine di una riunione con i ministri Stefano Patuanelli, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Vincenzo Spadafora. Il capo politico ha anche annunciato la volontà di riscrivere insieme al Pd un patto di maggioranza più stringente. L'articolo Ex Ilva, Di Maio: ...

Ex Ilva - Di Maio : se emendamento Pd su scudo problema governo : Il leader politico M5S ha sottolineato: «La linea di Conte è quella che ha permesso di smascherare A.Mittal» sullo scudo penale

**Ex Ilva : Consulta - ‘su scudo penale quadro normativo cambiato - giudice valuti’** : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – La Corte Costituzionale ritiene che a fronte dell’evoluzione del quadro normativo, “non può spettare che al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate”. Così la Corte Costituzionale motivando la ...

Ex Ilva - Di Maio : “M5s è contrario al ritorno delle scudo penale. Se la maggioranza presenta emendamento senza accordo è un problema” : “Noi come M5s non siamo d’accordo sull’introduzione dello scudo” per l’ex Ilva. Mentre i sindacati in sciopero lanciano l’allarme e dicono che l’azienda “sta già fermando i forni” e quando stanno per scadere le 48 ore di riflessione proposte dal premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio insiste nel dire che i 5 stelle non sono d’accordo col ritorno dell’immunità per ...

Ilva - Conte : "Pronti al commissariamento"<br>I sindacati : "Si faccia scudo penale" : Il Premier Giuseppe Conte ha ribadito che l'ex-Ilva non verrà abbandonata al suo destino. Se ArcelorMittal dovesse disimpegnarsi, tradendo definitivamente il piano industriale presentato per vincere la gara, "il primo step sarebbe quello di attribuire la gestione commissariale al Mise". Questa è la promessa che il Premier ha fatto ieri ai sindacati durante l'incontro a Palazzo Chigi, nel corso del quale Conte avrebbe anche chiesto "alle ...

**Ex Ilva : Landini - ‘ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp’** : Roma, 7 nov (Adnkronos) – Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell’incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell’ex gruppo Ilva. “Serve dare un segnale e ripristinare lo scudo penale, ...

Ex Ilva - Paita (Iv) : “Nostro emendamento per ripristino scudo resta”. Marattin : “M5s? Facciano chiarezza al loro interno” : Come annunciato da Matteo Renzi il giorno seguente al comunicato stampa di ArchelorMittal di voler lasciare Taranto, Italia Viva per voce della sua prima firmataria Raffaella Paita conferma che l’emendamento per ripristinare lo scudo per il colosso franco-indiano “resta in campo”, nonostante il presidente del Consiglio – nella conferenza stampa di ieri sera – abbia affermato che “abbiamo detto che siamo disponibili ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ (2) : (Adnkronos) – “Perché -aggiunge Bersani- se ad esempio e per ipotesi la vedessero come la vedo io, con tutti gli ammodernamenti e gli investimenti necessari, noi di quell’impianto abbiamo assolutamente bisogno. Non possiamo arrivare all’assurdo di essere gli unici in Europa che hanno la copertura dell’impianto minerario e poi non funziona la fabbrica! Su un asse così strategico per il paese bisogna mettere in ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Su Ilva a me risulta che Conte abbia detto chiaro a Mittal che se il problema è davvero lo scudo legale, allora non c’è problema. Si può capire che di fronte a un interlocutore che ti dice di voler dimezzare il suo impegno, questo della copertura legale diventi un elemento della trattativa. Il governo dica: c’è la mia disponibilità ma non posso accettare la tua richiesta, discutiamone ...

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : no a 5mila esuberi : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

