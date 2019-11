Fonte : quattroruote

(Di venerdì 8 novembre 2019) Alfa Race Project, organizzatore di eventi dedicati agli appassionati del marchio del, radunerà gli alfisti in. Domenica 15 dicembre è in programmaIn the Air, un evento esclusivo allinterno dell'Aeroporto Militare di Grossetto dove le Alfa Romeo dei partecipanti saranno esposte in una area dedicata in mezzo ad alcuni Caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare.Sessione di "lancio". Per gli appassionati ci sarà la possibilità di scattare foto e girare video speciali, ma soprattutto la chance di cimentarsi in partenze lanciate sulladella base. Il programma, consultabile sul sito e sulle pagine social di Alfa Race Project, prevede larrivo degli equipaggi a partire dalle 9.30 e un pranzo a chiusura dellevento. Ad oggi hanno aderito alla manifestazione oltre 70 equipaggi.

dinoadduci : Xmas In The Air - Le vetture del Biscione in pista... d'atterraggio - ColinTheHuman : The star-topped vegan mince pies have landed! #putsonfivepoundsinstantly #vegan #xmas #yummyaf @ Caffè Nero - hope_in_the_sky : RT @lorenzotosa: Da Latina a Milano, da Nettuno a Lucca, svastiche, fasce SS, sindaci leghisti ai raduni della #XMas, pugni a ragazzini al… -