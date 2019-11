Uomini e Donne Over | Gemma Galgani | la frecciata di Karina Cascella

Uomini e Donne - il bacio tra Alessandro Zarino e Veronica : Oggi in onda la seconda parte del trono classico.

Uomini e Donne - Gemma : Juan Luis e Giorgio diversi - sfogo su Jean Pierre : Uomini e Donne: Gemma Galgani confronta Jean Luis e Giorgio Manetti, poi attacca Jean Pierre Gemma Galgani in una lunga intervista su Uomini e Donne Magazine parla della nuova conoscenza con Juan Luis e si lascia andare a uno sfogo contro Jean Pierre. La dama torinese ha da poco concluso la sua frequentazione con il […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma: Juan Luis e Giorgio diversi, sfogo su Jean Pierre proviene da Gossip e Tv.

Michael Terlizzi flirta con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne? - : Luana Rosato Michael Terlizzi è stato avvistato con Marcella Niespolo, volto conosciuto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice di Luca Onestini Pare stia nascendo un flirt tra Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello, e Marcella Niespolo, volto conosciuto tra il pubblico di Uomini e Donne cui partecipò come ex corteggiatrice di Luca Onestini. Quando il figlio di ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : il Gesto di Giulia Quattrociocche! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giulio fa una scelta piuttosto drastica, mentre Giulia ha molte difficoltà con i suoi corteggiatori che sembrano andare poco d’accordo con lei… Il Trono di Giulio Raselli sembra essere costellato di dubbi da parte del tronista ma soprattutto delle sue corteggiatrici. Tutte loro vorrebbero di più ed infatti, nel corso della puntata registrata il 7 novembre 2019, i litigi non mancano e ...

Uomini e Donne spoiler : il Raselli furibondo con Giovanna - lei vorrebbe corteggiare Carlo : Giovedì 7 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne incentrata sul trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha mostrato le esterne fatte dal piemontese Giulio Raselli assieme alle sue corteggiatrici Giulia e Giovanna. A colpire maggiormente è stata la giornata che Giulio ha trascorso con la D'Urso: le immagini hanno fatto perdere le staffe all'altra pretendente la quale, furibonda, ha spiazzato ...

“L’ha baciata… e che bacio!”. Uomini e donne - il trono classico spicca il volo : cosa è successo : Ci siamo, sta per succedere: manca poco per il trono classico a Uomini e donne. Come tanti di voi sapranno, ieri i tre tronisti si sono lasciati tra un mucchio di segnalazioni e discussioni. Maria De Filippi chiude questa settimana con il percorso di Alessandro Zarino. L’ex tentatore di Temptation Island sta continuando la sua esperienza con Veronica Burchielli, Syria e Simona. Con la prima l’esterna è davvero molto bella. In particolare, il ...

Uomini e Donne oggi : un bel bacio passionale e sorprese per Veronica : Uomini e Donne oggi, il percorso di Alessandro Zarino: bacio passionale con Veronica e tante sorprese oggi va in onda la continuazione del Trono Classico a Uomini e Donne. Abbiamo lasciato ieri i tre tronisti tra segnalazioni e discussioni in studio. Maria De Filippi chiude questa settimana con il percorso di Alessandro Zarino. L’ex tentatore […] L'articolo Uomini e Donne oggi: un bel bacio passionale e sorprese per Veronica proviene ...

Uomini e donne - Gemma Galgani conferma l'interesse per Juan Luis : 'Non è il nuovo Giorgio' : Da Jean Pierre a Juan Luis il passo è stato breve per Gemma Galgani che, in poche puntate di Uomini e donne, ha evidenziato un forte interesse per il suo nuovo cavaliere di origini venezuelane. Scaricata da Jean Pierre, che ha preferito Antonella, la dama torinese ha avuto subito la possibilità di conoscere l'uomo che l'ha colpita per la sua sensibilità. Lei stessa ne ha parlato nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, dove ha rivelato di ...

Uomini e Donne anticipazioni : Veronica parla del suo passato doloroso : Veronica Burchielli si sfoga a Uomini e Donne: il difficile passato Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Maria De Filippi chiuderà il cerchio sul Trono Classico oggi, mostrando il percorso di Alessandro Zarino, alle prese con Veronica Burchielli, Simona e Syria. In studio però sarà la corteggiatrice di La Spezia a catalizzare l’attenzione, durante l’esterna con il tronista infatti, la Burchielli parlerà di un momento ...

Uomini e Donne Over : Ecco Perchè Armando Incarnato è Rientrato nel Programma! : Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne Over, ha rilasciato un’intervista nella quale parla di alcuni sbagli commessi in passato come padre. Il cavaliere racconta quale qualità deve avere quella che diventerà la sua dolce metà della mela! Uomini e Donne: Armando Incarnato, racconta in un’intervista, aneddoti della sua vita privata. In particolar modo parla del rapporto che ha con la figlia, soffermandosi sugli sbagli commessi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia Quattrociocche verso la scelta? : Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne non vuole perdere Daniele Schiavon: sarà lui la scelta? Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Maria De Filippi ha deciso di iniziare con il trono di Giulia Quattrociocche. Difatti la conduttrice ha mandato in onda immediatamente un RWM. In questo video Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon hanno litigato furiosamente nel dietro le ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giovanna si infuria e lancia una scarpa a Giulio : Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne tenutasi giovedì 7 novembre. A riportare tutti i dettagli di ciò che è successo è stato il portale 'Il Vicolo delle News'. La puntata si è concentrata su Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche ma anche sui nuovi tronisti arrivati nella scorsa settimana: Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Tuttavia, a catturare maggiormente l'attenzione è stato il ...

Uomini e Donne gossip - Giulia Cavaglià in love : il gesto di Francesco Sole : Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià sempre più in love con Francesco Sole: lui le dedica uno dei suoi capolavori Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, finita poi malaccio, Giulia Cavaglià ha trovato l’amore. E che amore! L’ex tronista infatti si è fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto famoso grazie alle sue frasi e […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià in love: il gesto di Francesco Sole ...

Uomini e Donne - caos in studio tra Maria De Filippi e Tina. Tensione alle stelle per ‘colpa’ di Giulio : Il tronista Giulio Raselli è stato protagonista a ‘Uomini e Donne’ di un’animata discussione con Giovanna Abate perché quest’ultima non ha assolutamente accettato la sua decisione di baciare Irene Bocca e Giulia D’Urso. La corteggiatrice ha affermato senza troppi giri di parole che non ha nessuna intenzione di essere presa per i fondelli e che vorrebbe più rispetto. Ma l’opinionista Tina Cipollari non si è ...