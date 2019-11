Terremoto oggi L' Aquila M 2 6 Ingv ultime scosse | sisma Balsorano | paura in Abruzzo

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Terremoto oggi L'AQUILA M 2.0/ Ultime scosse INGV - altro sisma a Balsorano - Abruzzo : TERREMOTO OGGI L'AQUILA M 2.0, Ultime scosse INGV: un nuovo movimento si è verificato nelle scorse ore in quel di Balsorano, in Abruzzo

Terremoto all'Aquila - altra scossa di 3.5. Sisma di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse oggi in Ciociaria - disagi sui treni : Terremoto, un'altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, è stata registrata in provincia dell'Aquila 19 minuti dopo la mezzanotte di giovedì. Stesso epicentro...

Terremoto oggi L'Aquila - M 3.5/ Ultime scosse INGV Balsorano : Abruzzo torna a tremare : Terremoto L'Aquila oggi, venerdì 8 novembre 2019, M 3.5: due scosse in rapida successione a Balsorano, già colpita da un sisma di magnitudo 4.4.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nuova scossa moderata avvertita tra marsica e ciociaria, zona Balsorano (AQ) poco dopo la mezzanotte. Prosegue la sequenza sismica attivatasi ieri. Rilevata una lieve...

Terremoto oggi L'Aquila - sisma M 4.4/ Ultime scosse INGV : Roma e comuni coinvolti : Terremoto oggi M 4.4 a L'Aquila, udita anche a Roma: INGV Ultime scosse. Tutti i comuni coinvolti, ipocentro ed epicentro

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Sequenza di lievi scosse in Appennino tra aquilano e ciociaria. Rilevate deboli episodi anche a largo dell'anconetano e nel messinese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte rilevate nell'ascolano e nel verbano, debolmente avvertite. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevate alcune moderate scosse in Svizzera, vicino al confine italiano, ma non avvertite. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto oggi M 3.0 Sion/ Ingv ultime scosse - trema il confine Italia-Svizzera : Terremoto oggi M 3.0 Sion, Ingv ultime scosse: numerose scosse sono state registrate nelle scorse ore sul confine fra l'Italia e la Svizzera

Terremoto oggi Campania : M 2.6 a Salerno/ Ingv ultime scosse - epicentro a Ricigliano : Terremoto M 2.6 in Campania, Ingv ultime scosse: trema la provincia di Salerno, sisma anche in Puglia, in provincia di Foggia.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte piatta nel sottosuolo italiano (nessuna scossa registrata), mentre al mattino rilevate un paio di scosse deboli nel reatino. Altrove nulla da segnalare al...