Si rompe la macchina | non dice niente a nessuno e continua ad andare al lavoro

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Una storia bellissima che fa fare pace con il mondo. Un uomo ogni giorno si recava alpercorrendo 32 km fino a quando, un giorno la suasi è rotta. Ma lui, che non poteva permettersi di acquistare una nuova auto né di fare riparare quella rotta , senza fare un minuto di ritardo, ogni giorno hato a percorrere 32 km, però, a piedi senza dire nulla a. Quest’uomo, che in realtà è un ragazzo, ha 20 anni e si chiama Walter Carr. Il suo è unda facchino presso la ditta Bellhops Moving. Poiché il suocomincia molto presto questo ragazzo si è messo in cammino verso mezzanotte, e muovendosi da Homewood è arrivato a Pelham, in Alabama. La camminata è durata 8 ore. Durante il tragitto, un poliziotto vedendolo così stanco gli ha offerto un pranzo e poi, dopo poco, un altro poliziotto l’ha accompagnato per il tratto di strada che ...

AzzetaZeta : @Angie_Lo7 Ah dimenticavo. Nelle cose veramente drammatiche della vita sono una “macchina da guerra” di efficienza,… - waynec09154 : RT @il_godomita: STE PUTTANE COME SI SFONDANO CON STA MACCHINA PER SCOPARE ... - S812Carlito : @LadyMouse79 La neve rompe un po' le scatole se devi spostarti in macchina... su quello ti do ragione. ?? Però paesa… -