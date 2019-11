Palermo : al via la 'settimana della pace' - stamattina partenza della 'Peace Run' : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - E' iniziata ufficialmente questa mattina, con la corsa 'Peace Run', la settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa di iniziative di pace in ambito culturale, educativo, sportivo e sociale che animerà Palermo fino al 16 novembre. La 'Peace Run' è un evento spor

Palermo : a Sanlorenzo Mercato incontro pubblico su cantieri anello ferroviario : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Un incontro pubblico per fare il punto sui lavori dell'anello ferroviario di Palermo. L'appuntamento, previsto per domani, sabato 9 novembre, alle 10, a Sanlorenzo Mercato, è organizzato dal M5S e prevede gli interventi di rappresentanti del Comune, di Rfi e di Italferr

XXV Maratona di Palermo : tra le novità la partenza da via Libertà : Un compleanno che brilla d'argento quello della XXV Maratona di Palermo, l'evento sportivo, patrocinato anche dall'Unesco, che quest'anno compie il suo 25° anniversario e coniugherà, come sempre, sport, arte, cultura, salute e temi sociali con un ritorno al passato che punta al futuro. La partenza, infatti, prevista per il 17 novembre alle ore 9, avverrà dalla storica location di via Libertà e attraverserà tutta la città. Un evento unico “Un ...

Il turista che Palermo ha reso 'famoso' - Davide Tencati : 'Vado via - ma tornerò' : “Il bello di questa città è l'empatia degli abitanti che, nemmeno per un minuto, mi hanno fatto sentire solo”: ad affermarlo, Davide Tencati, il turista 52enne di Bergamo che nei giorni scorsi, a Palermo, ha molto fatto parlare di sé grazie ad un'intervista, effettuata da un quotidiano locale del capoluogo siciliano, durante la quale ha espresso il suo grande amore per la città, per le sue bellezze e le persone che ha incontrato durante quella ...

Nautica : a Palermo al via Seacily - Sicilia in testa per ricettività : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Seimila dipendenti, tra impiegati diretti e il grande circuito dell’indotto, 140 approdi turistici e un fatturato medio complessivo che sfiora il tetto dei 50 milioni. Sono alcuni numeri del settore della Nautica in Sicilia su cui oggi si accendono i riflettori di 'Sea

Italia-Armenia a Palermo - al via la vendita dei biglietti : La qualificazione a Euro 2020 è ormai già in cassaforte, ma questo non fa che rendere ancora più forte la voglia di tifare per la nostra Nazionale, pronta a riscattarsi la prossima estate dopo avere mancato l’occasione di partecipare ai Mondiali in Russia. L’ultimo appuntamento in questo percorso è in programma lunedì 18 novembre (ore […] L'articolo Italia-Armenia a Palermo, al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da ...

Migranti - il palcoscenico come via di riscatto : a Palermo richiedenti asilo diventano attori : Ieri erano cinque residenti asilo e un rifugiato, oggi sono un tecnico del suono e uno della luce, un attore, un organizzatore, un costumista e un trainer. Sei Migranti, arrivati via mare insieme a centinaia di altre persone dall’Africa, sono diventati parte di una compagnia teatrale che lavora in tutta Italia. Un vero e proprio lavoro cominciato con un semplice invito a teatro. Tutto è iniziato infatti con alcuni biglietti per uno ...

Palermo : rapina a mano armata a gelateria di via Messina Marine - arrestato : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni, Giacinto Grimaldi, è stato arrestato dalla polizia per una rapina a mano armata compiuta in una gelateria di via Messina Marine, a Palermo. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza hanno permesso di identificare Grimaldi mentre, la sera de

Palermo - al via il 'Parco dei Suoni' dal 16 ottobre all'Istituto dei Ciechi : Si chiamerà "Parco dei Suoni" il nuovo spazio inclusivo situato all'interno dell'Istituto dei Ciechi "Florio Salamone" di via Angiò (traversa via Montepellegrino), a Palermo, e la cui prima parte dei lavori di riqualificazione e il progetto completo sarà inaugurato e presentato mercoledì 16 ottobre a partire dalle 10. Il Parco dell'inclusione Si tratta di un luogo di aggregazione all'aperto riservato a persone con disabilità dotato di spazi ...

Moda : Palermo - via Libertà si trasforma in passerella per un giorno : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E’ ‘Viale della Libertà Fashion Show’, la sfilata di Moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alta Moda. Dalle 19.30 alle 21, da piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via Libertà ospiterà, per la seconda volta ...

Anche Antonino Cinà è indagato per la strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è