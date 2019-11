Non è l' Arena | Massimo Giletti provoca Adriano Celentano? Replica senza sconti

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : ma a che gioco stiamo giocando? : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. Il conduttore di Non è l'Arena nell'ultima puntata si è occupato ieri sera su La7 del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle tra

Non è l'arena e Live : informazione che intrattiene o intrattenimento che informa? : "Ci si può occupare di tutto in televisione". Sacrosanta verità, pronunciata ieri da Massimo Giletti in occasione della settima puntata di stagione di Non è l'arena, programma di approfondimento della domenica di LA7. Più che un potere, un dovere del mezzo televisivo che, pur declinando l'informazione in una moltitudine di stili diversi, ha il compito di garantire l'autenticità della notizia, anche se veicolata in un contesto di ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

Maria Elena Boschi a Non è l'Arena : "Ho lasciato il Pd perché le idee venivano etichettate come fibrillazioni" : Maria Elena Boschi, ospite a Non è l'Arena, non ce l'ha solo con Matteo Salvini. La deputata di Italia Viva riserba commenti anche al suo ex partito: il Pd. "È normale che mi dispiaccia aver lasciato il Pd dopo 7 anni, ma sono sincera perché ho fatto una scelta di cui sono convinta". Poi la stoccata

Domenica 3 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa, Non è l’Arena Altra Domenica televisiva ricca di ospiti celebri. Il 3 novembre 2019, i salotti di Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa e Non è l’Arena si riempiranno di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, […] L'articolo Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Alla Dacia Arena PordeNone-Trapani : appuntamento su DAZN : La Dacia Arena ospita la sfida tra Pordenone e Trapani, una gara che non ha precedenti in Serie B: i friulani sono infatti Alla loro prima stagione nel campionato cadetto e finora non hanno mancato di stupire in diverse occasioni. I padroni di casa sono da temere soprattutto in fase offensiva: in questa prima fase […] L'articolo Alla Dacia Arena Pordenone-Trapani: appuntamento su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Spoiler Non è l'Arena di domenica 3 novembre : Giletti intervista Maria Elena Boschi : domenica 3 novembre torna Massimo Giletti con una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma in cui si affrontano i temi più scottanti di politica e attualità. E proprio di politica si tornerà a parlare dopo il silenzio della scorsa settimana imposto dalle elezioni in Umbria. Non è l'Arena del 3 novembre si aprirà con l'intervista a Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva (il nuovo partito di Matteo Renzi) ed ex Ministro della ...

Non è l'Arena - lo strano look di Massimo Giletti : come si concia nel video della trasmissione / Guarda : Occhialoni rotondi, abbronzatura caraibica, maglietta aderente simil-tronista. Massimo Giletti sceglie un look giovanilistico e decisamente casual (con richiami pure al John Lennon anni 70) per lanciare la nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione della domenica sera su La7. Giletti anticipa a

MotoGp – La Ducati 2020 completamente rivoluzionata? Dall’Igna ammette : “Non sveleremo la carena prima - troppo facile da copiare” : Dall’Igna non si sbilancia: le parole del Direttore Generali Ducati sulla moto del 2020 E’ iniziato il weekend di gara del Gp della Malesia: i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa del giovedì e non vedono l’ora di aprire le danze domani con le prime sessioni di prove libere. Alessandro La Rocca/LaPresse Certa del secondo posto di Andrea Dovizioso nella classifica ...

Live-Non è l'Arena - Alessandra Mussolini difende il neomelodico Tony Colombo e massacra Roberto Saviano : A Live-Non è la D’Urso, in onda lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5, il cantante neomelodico Tony Colombo finito al centro dell’inchiesta “Camorra Entertainment” risponde alle accuse della magistratura e viene difeso da Alessandra Mussolini ospite in studio. Per approfondire leggi anche: A

Non è l'Arena diventa 'speciale' per una sera. L'escamotage per Non risentire dello share in calo : Tu chiamali se vuoi dettagli. Ma in tv – e non solo – sono i dettagli a fare la differenza. Come nel caso dei titoli dei programmi che cambiano intestazione senza che lo spettatore comune si accorga minimamente delle modifiche.Ci sono le ‘anteprime’, gli ‘aspettando’, le prime e seconde parti. Tutto in funzione degli ascolti, da isolare e valorizzare, così poi da poter prendere in considerazione il dato che più esalta la trasmissione, la rete ...

Non è l'Arena - Paolo Bonolis su Luca Laurenti : "Vi spiego come vive" - clamorosa soffiata sulla sua spalla : Paolo Bonolis, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, parla della sua vita privata, della moglie Sonia Bruganelli e del suo rapporto con il collega di una vita, Luca Laurenti, al suo fianco da trent'anni. "Lui vive una sua esistenza diversa dalla consuetudine, in un mondo tutto suo

Paolo Bonolis a Non è l’Arena : “Carlo Conti è una p*ppa pazzesca” : Paolo Bonolis da Massimo Giletti: “A pescare Carlo Conti è una p*ppa pazzesca!” Ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, il grande conduttore Paolo Bonolis ha avuto modo di regalare ai telespettatori una delle sue interviste spassose e riflessive dove si è dato ampio spazio al suo libro (Perché parlavo da solo) e a curiosità gustose come quella riferita a Carlo Conti, amico del conduttore nonché compagno di pesca. A tal ...

Non è l'Arena - Giovanni Floris e quel clamoroso incontro con Bush : "Per chi mi scambiò" : "Una volta alla Casa Bianca George W. #Bush mi ha scambiato per un messicano. Mi è venuto incontro, mi ha stretto la mano e mi ha detto:"Bravo! Voi messicani siete l'orgoglio della Nazione. Poi Condoleezza Rice ha capito e mi ha concesso un'intervista". E' il divertente aneddoto con Giovanni Floris