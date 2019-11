‘Generate parentele non bambini’ La soluzione di Donna Haraway per ‘sopravvivere su un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Viviamo “tempi di urgenze che hanno bisogno di storie”. “Pensare, pensare dobbiamo” per “reagire alla disperazione” e, soprattutto, “sopravvivere sulla terra”. La(o una delle)? “Generate, non bambini”. Le parole dientrano in testa come un chiodo. Mentre anche in Italia, con grande ritardo, i discorsi su ambiente ed emergenza climatica cominciano a riempire le prime pagine dei giornali, la casa editrice Not Nero Edizioni pubblica l’ultimo libro della filosofa, femminista e zoologa dal titolo “Chthulucene: sopravvivere su un pianeta infetto”. Perché non possono bastare le piazze piene dei Fridays for future o i tentativi, più o meno efficaci, della classe politica di farsi portavoce di riforme tardive per la tutela dell’ambiente. Servono riflessioni profonde che aiutino a ripensare il modello e a farlo in modo radicale. Per questoè una voce ...

