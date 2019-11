L'oroscopo dell'amore di coppia del 7 novembre : Leone magnetico - Pesci comprensivo : Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nelL'oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che ...

Oroscopo weekend 9-10 novembre : Gemelli fantasioso - soddisfazioni per Pesci : Durante il weekend del 9 e 10 novembre, i nativi Gemelli metteranno in atto la loro fantasia per trascorrere del tempo con il partner, mentre Leone potrebbe sentirsi piuttosto nostalgico. Sagittario dovrà prendere delle decisioni in merito a delle situazioni riguardanti l'ambito familiare, mentre per Pesci ci saranno tante soddisfazioni per quanto riguarda la famiglia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine ...

Previsioni astrologiche - classifica 8 novembre : intuizioni per Scorpione - Pesci accidiosi : Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Marte sarà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione mentre il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Nettuno permarrà in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno. Infine Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. È quindi interessante approfondire la classifica dei vari segni zodiacali per ...

L'oroscopo di giovedì 7 novembre : Luna in quadratura a Pesci - Sagittario concentrato : Durante la giornata di giovedì 7 novembre, il passaggio della Luna in quadratura al segno dei Pesci, aiuterà i nativi del segno a promuovere diverse iniziative, mentre il Toro farebbe meglio ad aprirsi al dialogo per uscire fuori da una discussione, che sia con il partner oppure con un amico. Il Leone sarà sollecitato dai movimenti astrali di Giove e Venere, e in ambito sentimentale, i nativi del segno saranno spinti da tanto romanticismo, ...

Oroscopo 7 novembre : Toro produttivo - passi avanti per i Pesci : L'Oroscopo del 7 novembre svela cosa aspettarsi nella giornata di domani. Nel corso di questo giovedì ci sarà chi avrà delle difficoltà amorose da superare e chi vivrà delle inaspettate emozioni. Dalla famiglia all'amore, dall'economia al lavoro, dalla fortuna al benessere psicofisico, scopriamo all'istante le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – In questa giornata cercate di ...

Oroscopo 22 novembre : Capricorno e Pesci in rialzo : La giornata di venerdì 22 novembre ci sarà molto amore e molto romanticismo per i nati del segno della Bilancia e molte emozioni positive per i nati del segno dell'Ariete. L'erotismo invece sarà alla portata di segni come il Leone e il Cancro. Guadagni ottimali per lo Scorpione e il Capricorno, malumori per la Vergine. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una giornata di ...

Oroscopo 6 novembre : favorevole per i Pesci - malintesi d'amore per l'Ariete : Eccoci con le previsioni dell'Oroscopo della giornata di mercoledì 6 novembre. La giornata, nel suo insieme, si presenta interessante. Molti avranno del lavoro da ultimare e per questo si sentiranno stressati e stanchi. Altri ritroveranno la passione. Vediamo nello specifico le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete – In questi giorni meglio non far capire le vostre ambizioni perché qualche ...

Previsioni astrologiche 6 novembre : Gemelli stranito - Pesci romantico : Mercoledì 6 novembre 2019 troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole e Mercurio in retrogradazione saranno sui gradi dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno che continueranno sull'orbita del Capricorno. Giove sarà nel segno del Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Pesci e Scorpione, ma meno concilianti per ...

L'oroscopo di martedì 5 novembre : Nettuno in quadratura a Pesci - Vergine in ottima forma : Durante la giornata di martedì 5 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, e permetterà ai nativi del segno di godersi l'armonia familiare senza troppi pensieri negativi, mentre nuovi progetti vagheranno nella mente dei nativi Ariete, che vorranno iniziare e portare a termine con entusiasmo. Saturno in trigono al segno del Capricorno, farà in modo che i nativi del segno voglia di novità, mentre Pesci, grazie agli influssi di Nettuno, ...

L'oroscopo di domani 5 novembre e classifica : Bilancia a dieta - uscite per Pesci : L'oroscopo di domani, martedì 5 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in fase crescente e quindi continuerà il periodo propizio alle attività personali e lavorative. Dopo giornate di stanchezza e confusione, dovuti al cambio d'orario e di temperatura, il corpo inizia ad abituarsi alle circostanze esterne. Il freddo, però, potrebbe costringere qualcuno a fermarsi per dei malanni stagionali. Tra chi si sentirà ...

L'oroscopo del giorno 5 novembre - 2ª sestina : buone notizie a Sagittario e Pesci : L'oroscopo del giorno 5 novembre 2019 cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al secondo giorno dell'attuale settimana. In primo piano nel frangente indicato, la classifica stelline e le previsioni in esclusiva per i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso perciò l'attenzione è tutta indirizzata in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 4 al 10 novembre : Acquario aggressivo - Pesci triste : NelL'oroscopo settimanale dell'amore per i single, Venere nella nuova postazione astrologica del Sagittario garantisce amore anche per Ariete, Bilancia, Acquario e Leone, concretizzando i sogni e agevolando l'applicazione dei progetti sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore per i single Ariete: finalmente Venere ha assunto una posizione favorevole, in grado di annullare le sensazioni ...

Oroscopo 4 novembre : possibili ostacoli per il Leone - Pesci nostalgico : L'Oroscopo del 4 novembre svela quali novità e cambiamenti aspettarsi in giornata. Qualcuno avrà delle commissioni o dei lavori da svolgere, altri dovranno affrontare dei problemi di cuore. Amore, lavoro, famiglia e salute, scopriamo, di seguito, le previsioni astrologiche del lunedì per ogni segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – In questo inizio settimana siete riusciti a portare a termine un piano o un progetto ...

Oroscopo della prima settimana di novembre : Ariete malinconico - Pesci romantici : Il mese di ottobre ha lasciato le redini a quello di novembre, permettendogli di influenzare i segni zodiacali con posizioni astrali decisamente modificate. L'Oroscopo della prima settimana di novembre, ovvero quella che va da lunedì 4 a domenica 10, vede un segno come l'Ariete pronto ad andare avanti e ad affrontare le difficoltà, ma non senza bastoni fra le ruote. Il Leone invece avrà una carica di energia tale da permettergli di superare i ...