Maria Perego | morta a 95 anni la mamma di Topo Gigio Lutto in Rai | Francesca Fialdini

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019)nel mondo della Rai e della tv italiana: è, la "" diche creò nel 1959. Aveva 95ma stava lavorando in queste settimane al ritorno in tv del mitico personaggio per bambini su Rai Yoyo, in programma nel 2020. "La Signora - ha annunciato Alessandro Rossi,

Corriere : È morta Maria Perego, la «mamma» che aveva inventato Topo Gigio - repubblica : È morta Maria Perego, creò Topo Gigio [aggiornamento delle 19:32] - repubblica : È morta Maria Perego, creò Topo Gigio -