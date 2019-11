Maria Perego è morta | inventò Topo Gigio | le parole di Francesca Fialdini

È morta Maria Perego - la creatrice di Topo Gigio : Si è spenta Maria Perego , la creatrice di Topo Gigio . Nata a Venezia l'8 dicembre del 1923, avrebbe compiuto 96 anni il mese prossimo. A dare la notizia è stato Alessandro Rossi, suo procuratore e amministratore della Topo Gigio srl. “È avvenuto tutto all'improvviso, fino a ieri sera era al lavoro su mille progetti. Mi hanno chiamato dalla sua abitazione milanese (ma viveva anche in Francia) nel primo pomeriggio perché non si è sentita bene, è ...

