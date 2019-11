Che Paese è quello dove si deve scortare una sopravvissuta ai campi di sterminio?

Quanto è sprofondato in basso un Paese Che deve mettere sotto scorta Liliana Segre? : Mai avrebbe pensato che a 90 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio, si sarebbe ritrovata a doversi muovere sotto scorta...

Ex-Ilva - un’altra Taranto è possibile. L’Italia deve diventare il Paese Che oggi non è : E se avessimo ragione noi, i Verdi, un piccolo partito che da anni chiede la conversione dell’ex Ilva circondato da un mare d’indifferenza e ostilità? E se avesse ragione Angelo Bonelli che si batte da tempo per trasformare la fabbrica della morte e mettere in campo un percorso di riconversione ecologica? E se avessero ragione tutti quelli, e noi tra quelli, che predicano che tra la borsa e la vita si debba scegliere la vita? Un altro tipo di ...

LETTERA/ Il card. Ruini e quella "lotta continua" Che non fa bene al paese : L'intervista di Camillo Ruini al "Corriere", in cui l'ex presidente Cei ha detto che la Chiesa deve dialogare anche con Salvini, ha sollevato obiezioni

Ciclismo - tutti gli italiani Che correranno nel World Tour nel 2020. Il Bel Paese potrebbe non essere la nazione più rappresentata : Nel 2019 l’Italia è stata, per l’ennesima volta, la nazione più rappresentata nel World Tour. Qualcosa, però, potrebbe cambiare nel 2020, dato che, ad oggi, il Bel Paese rischia il sorpasso da parte della Francia, la quale ha visto schizzare il numero di suoi atleti nella massima categoria per via della promozione della Cofidis. Ad ogni modo, saranno 54 gli italiani che, ad oggi, dovrebbero gareggiare nei sodalizi di spicco del ...

Crozza - il monologo e il messaggio al governo : “Tutto quello Che serve è impopolare - allora fatevi odiare e fate dell’Italia un Paese onesto” : Maurizio Crozza nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – fa un’analisi dell’odierna situazione politica alla luce dei risultati delle Regionali in Umbria. E manda un messaggio a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: “Lo sanno benissimo anche loro contro il populismo di Salvini non possono farci niente. E allora io la butto lì… ma perché non fate ...

Manovra : Gualtieri - ‘Paese Che non investe non cresce - ora più risorse per investimenti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali”. Così il ministro Dell’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa Manovra “ci ...

Mondiali calcio under 17 - l’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconosciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

Predappio - tremila nostalgici sfilano nel paese di Mussolini. AnChe l’Anpi in piazza : “Manifestazione illegale” : Hanno sfilato in 3mila lungo le strade di Predappio, comune sulle colline forlivesi che ha dato i natali a Benito Mussolini, nel corteo che ha celebrato l’anniversario della marcia su Roma che nel 1922 portò il fascismo al potere. Camicie nere, slogan e saluti romani davanti alla cripta del Duce, cartelloni e simboli di ispirazione nostalgica, ma Anche poesia, musica, una “tagliatella antifascista” e fiori sulla tomba di un ...

"Il mio Francesco suicida - ma il paese accusa me Che denunciai la truffa" : La rabbia della fidanzata di Francesco Tripaldi, vittima di una truffa su falsi diplomi e morto suicida a 47 anni: "Voglio giustizia contro quei corsi fasulli. Ci hanno ingannati. Eppure adesso mi fanno terra bruciata intorno"

Cile - tutti guardano all’instabilità economica. In realtà ciò Che sta uccidendo il paese è l’ignoranza : Prima il Venezuela, poi l’Ecuador, adesso il Cile. In passato fu l’Argentina, mentre in Brasile le sommosse furono ai tempi del governo di Dilma Rousseff. Il continente sudamericano non fa che confermare la sua instabilità. Quello che ha innescato la rivolta in Cile sembra sia stato un aumento di pochi pesos del biglietto degli autobus, ma non era altro che la classica goccia che fa traboccare il vaso. Del resto non c’è alcun bisogno di essere ...

L’Italia non è un Paese per bambini. E una società Che non s’incazza e lotta è una società finita : Save the Children ha pubblicato in questi giorni alcune statistiche sull’infanzia italiana e i dati che spiccano, nella loro patologica criticità, non sorprendono. L’Italia non è un Paese per bambini, così come non lo è per donne, giovani, poveri, stranieri… la lista sarebbe lunga. Restando sul tema bambini emerge come in Italia sia cresciuta la percentuale di bambini in povertà assoluta (12,5%), resti alta quella dei bambini ...

Zingaretti : "Al governo solo finché è utile al Paese" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha preferito rimanere fuori dal nuovo esecutivo, ma in quanto capo di uno dei partiti al governo osserva molto da vicino quello che accade e, specie in questi ultimi giorni in cui si sta definendo la prossima manovra finanziaria, le liti o pseudo tali che traspaiono dalle dichiarazioni dei membri dell'esecutivo.Intervistato da Repubblica, Zingaretti ha invitato tutti a smetterla con le ...

