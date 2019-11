Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 7 novembre 2019)ha presentato ildi UEFA. Prendendo il nome dall’unità e dall’euforia che le nazionali di calcio sanno regalare,è pensato per celebrare l’inclusività che il torneo del prossimo anno porterà in tutto il continente. Per festeggiare il 60º anniversario del Campionatopeo, il torneo verrà disputato in 12 paesi … L'articolo, ildi

CalcioFinanza : Adidas svela Uniforia, il pallone ufficiale di Euro 2020 -