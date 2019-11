Vede una persona che rovista nel bidone fuori dal suo ristorante e prende una decisione

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Una donna, Michelle Lussier, titolare di un, Little Caesar’s di Fargo, che si trova nel North Dakota, negli Stati Uniti d’America, un giorno ha visto che in più momenti alcune persone si avvicinavano aldei rifiuti che era situatodale cercavano del cibo all’intero. La donna è rimasta molto colpita dalla scena e ha provato un forte dispiacere e così ha deciso di appenderedalun cartello su cui era scritto così: “Allache cerca nella spazzatura per il prossimo pasto: sei un essere umano e vali più di un pasto trovato tra i rifiuti. Per favore, entra e prendi gratis un paio di fette di pizza calda e un bicchier d’acqua. Non ti verrà fatta alcuna domanda”. Ha voluto, dunque, dare dignità a tutte quelle persone che hanno poche risorse economiche, così poche da non potersi permettere un pasto. Questa ...

