Street Fighter 6? E' ancora troppo presto secondo l' executive producer Yoshinori Ono

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II e diventa il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Facendo due calcoli Ryu di Street Fighter è più veloce di Usain Bolt : Vi siete mai chiesti cosa effettivamente significasse realizzare delle mosse di Street Fighter nella realtà? Mosse come il Tatsumaki Senpukyaku per esempio, oppure anche quanto forte dovrebbe urlare il Dragonborn in Skyrim per farsi sentire dai draghi?No? Poco male perché qualcuno lo ha fatto eccome. Un ricercatore inglese ha risposto a queste domande e molte altre ancora ma prima di tutto concentriamoci su Street Fighter.Osarenkhoe Ogbeide è ...

Il producer di Street Fighter 4 aveva in mente di trasformare il picchiaduro in un gioco a turni : Street Fighter potrebbe essere uno dei marchi di giochi di combattimento più riconoscibili, ma nessuno poteva prevedere quello che il produttore Yoshinori Ono stava considerando per Street Fighter IV.In una recente intervista all'EGX 2019, Ono ha detto Eurogamer.net che a un certo punto aveva considerato di trasformare Street Fighter 4 in un gioco di combattimento a turni."Avevo un'idea che pensavo fosse rivoluzionaria, trasformarlo in una ...

Ducati Streetfighter 2020 e altre belle novità : La Ducati Streetfighter V4 non è l'unica novità Ducati per il 2020. Le novità maggiori, stando a quanto visto in anteprima rispetto all'Eicma 2019, sono tutte di stampo sportivo. Si parte dall'aggiornamento della Panigale V4 e si prosegue con la nuova Panigale V2 che sostituisce la precedente 959, per finire con il debutto della Ducati Streetfighter V4, che si inserisce nel segmento delle maxi-naked sportive. Poi ci ...

Street Fighter 5 : nuovi contenuti e personaggi verranno annunciati a breve : Sembra che Street Fighter 5 si stia preparando a ricevere nuovi contenuti e personaggi, ad affermarlo è stato Yoshinori Ono durante il Brazil Game Show di questa settimana."Volete vedere nuovi personaggi giusto? Volete anche nuovi contenuti, sono sicuro che è questo quello a cui pensate. Bene, su questo avremo nuove informazioni da presentare durante le finali americane della Capcom Cup a novembre e dicembre. Per favore portate pazienza fino a ...

Street Fighter 2 aveva una CPU che era un vero e proprio cheater : Se avete giocato a Street Fighter 2 negli anni novanta, probabilmente avevate il sospetto che il computer imbrogliasse.Non parliamo solo di M. Bison, il boss finale, ma del computer che imbrogliava per tutto il tempo. In molti avevano questo sospetto e, ora, un'analisi rivela finalmente la verità: la CPU di Street Fighter 2 era realmente un terribile cheaterIl canale YouTube Desk ha pubblicato un nuovo video che illustra esattamente come il ...